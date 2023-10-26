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Быстрые универсалы: как получить то, чего нет на свете

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Mercedes-Benz 500 TE (S124). Покупателям Мерседесов Е-класса модели «124» предлагался широчайший выбор кузовов: кроме седана — универсал, двухдверное купе, кабриолет и даже шестидверный лимузин! Одна беда: флагманская модель 500 Е была доступна только в виде седана. Как известно, автомобиль с пятилитровым двигателем V8 модели М119 мощностью 326 лошадиных сил собирали на заводе Porsche в Цуффенхаузене, a его кузов отличался не только расширенными крыльями, но и изменёнными силовыми элементами передка.
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Mercedes-Benz 500 TE (S124). Покупателям Мерседесов Е-класса модели «124» предлагался широчайший выбор кузовов: кроме седана — универсал, двухдверное купе, кабриолет и даже шестидверный лимузин! Одна беда: флагманская модель 500 Е была доступна только в виде седана. Как известно, автомобиль с пятилитровым двигателем V8 модели М119 мощностью 326 лошадиных сил собирали на заводе Porsche в Цуффенхаузене, a его кузов отличался не только расширенными крыльями, но и изменёнными силовыми элементами передка. 
© Motor.ru
Впрочем, для немецкого ателье Artz это не было препятствием. Его владелец Гюнтер Артц брался и не за такое — например, в 80-e построил Porsche 928... в шкуре Volkswagen Golf. В 1993 в мастерской Artz в Ганновере создали универсал на базе Mercedes 500 Е. Причём не стали «перекидывать» агрегаты битого «волчка» в кузов универсал. А наоборот, аккуратно приварили «универсальную» заднюю часть к седану.
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Впрочем, для немецкого ателье Artz это не было препятствием. Его владелец Гюнтер Артц брался и не за такое — например, в 80-e построил Porsche 928... в шкуре Volkswagen Golf. В 1993 в мастерской Artz в Ганновере создали универсал на базе Mercedes 500 Е. Причём не стали «перекидывать» агрегаты битого «волчка» в кузов универсал. А наоборот, аккуратно приварили «универсальную» заднюю часть к седану. 
© Motor.ru
Тем самым сохранив не только аутентичные документы от «волчка», но и все его оригинальные усиления кузова, выхлопную систему и многое другое. Те, кто видели машину вблизи, говорят: сделано идеально, словно с завода! Всего в мастерской Гюнтера Артца была построена лишь пара универсалов, один из которых много лет служил ему разъездным автомобилем, и накатал свыше трёхсот тысяч километров. Несмотря на это, семь лет назад его машину продали за 68 тысяч евро. Конечно, в мире существует ещё не меньше полудюжины аналогичных конверсий, но работа Артца по праву считается лучшей.
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Тем самым сохранив не только аутентичные документы от «волчка», но и все его оригинальные усиления кузова, выхлопную систему и многое другое. Те, кто видели машину вблизи, говорят: сделано идеально, словно с завода! Всего в мастерской Гюнтера Артца была построена лишь пара универсалов, один из которых много лет служил ему разъездным автомобилем, и накатал свыше трёхсот тысяч километров. Несмотря на это, семь лет назад его машину продали за 68 тысяч евро. Конечно, в мире существует ещё не меньше полудюжины аналогичных конверсий, но работа Артца по праву считается лучшей. 
© Motor.ru
Ford Sierra RS Cosworth Estate. Ford Sierra, представленный в 1982 году, выделялся футуристической внешностью, но поначалу не пользовался особой популярностью, снискав репутацию скучного автомобиля. Имиджевые проблемы вскоре исправил огнедышащий «Косси» — трёхдверный хэтчбек с громадным антикрылом и двухлитровым турбомотором. Созданный английской инжиниринговой фирмой Cosworth на основе фордовского блока, этот мотор в серийной версии развивал 204 силы, и легко выдерживал форсировку до 400 сил в спорте.
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Ford Sierra RS Cosworth Estate. Ford Sierra, представленный в 1982 году, выделялся футуристической внешностью, но поначалу не пользовался особой популярностью, снискав репутацию скучного автомобиля. Имиджевые проблемы вскоре исправил огнедышащий «Косси» — трёхдверный хэтчбек с громадным антикрылом и двухлитровым турбомотором. Созданный английской инжиниринговой фирмой Cosworth на основе фордовского блока, этот мотор в серийной версии развивал 204 силы, и легко выдерживал форсировку до 400 сил в спорте. 
© Motor.ru

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Машину создавали специально для участия в кольцевых гонках, проводившихся по техническим требованиям группы A. Спортсмены на Сьеррах громили конкурентов по всему миру, от Англии и Германии до Австралии. После рестайлинга, который Sierra прошла в 1987 году, «горячая» версия переехала в кузов седан. А вот в виде универсала Cosworth никогда не выпускался, хотя такой кузов для Сиерры предлагался с самого начала. В самом деле: ну какой «вагон» в гонках? К тому же выглядел он крайне утилитарно — незамысловатый профиль с вертикальной задней дверью, зато здоровенный багажник! Но именно такой версии не хватало англичанину Шейну Уэйлеру — любителю быстрых Фордов из Дагенхема.
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Машину создавали специально для участия в кольцевых гонках, проводившихся по техническим требованиям группы A. Спортсмены на Сьеррах громили конкурентов по всему миру, от Англии и Германии до Австралии. После рестайлинга, который Sierra прошла в 1987 году, «горячая» версия переехала в кузов седан. А вот в виде универсала Cosworth никогда не выпускался, хотя такой кузов для Сиерры предлагался с самого начала. В самом деле: ну какой «вагон» в гонках? К тому же выглядел он крайне утилитарно — незамысловатый профиль с вертикальной задней дверью, зато здоровенный багажник! Но именно такой версии не хватало англичанину Шейну Уэйлеру — любителю быстрых Фордов из Дагенхема. 
© Motor.ru
Поэтому в середине десятых он построил её себе сам — приобрёл серийный универсал с крепким кузовом и сгнивший в труху седан Cosworth, и собрал из двух машин одну! Таким образом универсал получил не только турбомотор и «правильную» коробку передач Borg Warner T5, но и полный набор настоящего оперения от Sierra RS Cosworth: бампера, пороги, и капот с вентиляционными «жабрами». Причём мотор восстановили и доработали в компании Bluesprint, доведя его мощность до 400 сил! Хозяин обожает свой Cosworth-универсал, и накатал на нём более ста тысяч километров. Кстати, он такой не единственный: мы знаем ещё как минимум три весёлых «вагона» с зарядом от Cosworth из Великобритании и Норвегии.
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Поэтому в середине десятых он построил её себе сам — приобрёл серийный универсал с крепким кузовом и сгнивший в труху седан Cosworth, и собрал из двух машин одну! Таким образом универсал получил не только турбомотор и «правильную» коробку передач Borg Warner T5, но и полный набор настоящего оперения от Sierra RS Cosworth: бампера, пороги, и капот с вентиляционными «жабрами». Причём мотор восстановили и доработали в компании Bluesprint, доведя его мощность до 400 сил! Хозяин обожает свой Cosworth-универсал, и накатал на нём более ста тысяч километров. Кстати, он такой не единственный: мы знаем ещё как минимум три весёлых «вагона» с зарядом от Cosworth из Великобритании и Норвегии. 
© Motor.ru
Ford Focus RS Wagon. Вообще-то, чтобы получить «заряженный» Ford Focus третьего поколения с кузовом универсал, не нужно было идти ни на какие подвиги. В виде «вагона» серийно выпускался Focus ST — переднеприводник с двухлитровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил. Но вот экстремальный Focus RS с кузовом универсал можно было увидеть лишь на рендерах от X-Tomi Design. Именно этими компьютерными изображениями вдохновлялся владелец фордовской разборки Шан Кан из Англии со своим приятелем.
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Ford Focus RS Wagon. Вообще-то, чтобы получить «заряженный» Ford Focus третьего поколения с кузовом универсал, не нужно было идти ни на какие подвиги. В виде «вагона» серийно выпускался Focus ST — переднеприводник с двухлитровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил. Но вот экстремальный Focus RS с кузовом универсал можно было увидеть лишь на рендерах от X-Tomi Design. Именно этими компьютерными изображениями вдохновлялся владелец фордовской разборки Шан Кан из Англии со своим приятелем. 
© Motor.ru
Друзьям повезло приобрести за символические деньги кузов слегка битого универсала Focus ST и постепенно собрать все нужные детали от Фокуса RS. Но проект отнюдь не был простым. Если турбомотор 2.3 Ecoboost встал на своё место практически без переделок, то с задней подвеской и полным приводом пришлось помучаться. Ведь на хэтчбеках отличаются точки крепления заднего подрамника и амортизаторов, а на версии RS ещё и отсутствует ниша для запасного колеса, чтобы освободить место для заднего редуктора. В итоге друзьям пришлось вваривать заднюю часть пола от битого RS-донора. A вот карданный вал встал в тоннель безо всяких переделок.
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Друзьям повезло приобрести за символические деньги кузов слегка битого универсала Focus ST и постепенно собрать все нужные детали от Фокуса RS. Но проект отнюдь не был простым. Если турбомотор 2.3 Ecoboost встал на своё место практически без переделок, то с задней подвеской и полным приводом пришлось помучаться. Ведь на хэтчбеках отличаются точки крепления заднего подрамника и амортизаторов, а на версии RS ещё и отсутствует ниша для запасного колеса, чтобы освободить место для заднего редуктора. В итоге друзьям пришлось вваривать заднюю часть пола от битого RS-донора. A вот карданный вал встал в тоннель безо всяких переделок. 
© Motor.ru
В салоне всё сделано так, будто машину собрали на заводе: стоят фирменные RS-«ковши», а все блоки электроники перепрограммированы как положено — например, мультимедиа-система приветствует водителя при запуске голубым RS-логотипом. Что касается внешности машины, то друзьям повезло: массированная хирургия не потребовалась. Изначально они пытались срастить два задних бампера воедино, но нашёлся удачный вариант в RS-стиле — бампер и спойлер пятой двери от украинской фирмы SS Tuning. А оперение в передней части переставили с донора. Мотор 2.3 Ecoboost доработали, повысив мощность с 320 до 420 сил. Правда, этого не выдержала уже коробка — так что пришлось ставить усиленную трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал от Focus RS Edition. И на этом Шан не собирается останавливаться: в планах повысить мощность до 600 сил.
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В салоне всё сделано так, будто машину собрали на заводе: стоят фирменные RS-«ковши», а все блоки электроники перепрограммированы как положено — например, мультимедиа-система приветствует водителя при запуске голубым RS-логотипом. Что касается внешности машины, то друзьям повезло: массированная хирургия не потребовалась. Изначально они пытались срастить два задних бампера воедино, но нашёлся удачный вариант в RS-стиле — бампер и спойлер пятой двери от украинской фирмы SS Tuning. А оперение в передней части переставили с донора. Мотор 2.3 Ecoboost доработали, повысив мощность с 320 до 420 сил. Правда, этого не выдержала уже коробка — так что пришлось ставить усиленную трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал от Focus RS Edition. И на этом Шан не собирается останавливаться: в планах повысить мощность до 600 сил. 
© Motor.ru

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Lotus Carlton Caravan. Lotus Omega, он же Carlton, был самым быстрым и самым отмороженным серийным седаном 90-х. Добротный немецкий седан бизнес-класса - ныне забытый Opel Omega — получил инъекцию авантюризма от инженеров британской компании Lotus, в те годы принадлежавшей концерну General Motors.
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Lotus Carlton Caravan. Lotus Omega, он же Carlton, был самым быстрым и самым отмороженным серийным седаном 90-х. Добротный немецкий седан бизнес-класса - ныне забытый Opel Omega — получил инъекцию авантюризма от инженеров британской компании Lotus, в те годы принадлежавшей концерну General Motors. 
© Motor.ru
Благодаря рядной «шестёрке» объёмом 3,6 литра с двумя турбинами мощностью 382 лошадиные силы Lotus мог на равных соперничать с большинством суперкаров того времени: «сотню» набирал за 5,4 секунды, максимальная скорость составляла 285 км/ч. Всё это венчает агрессивнейшее оперение с пластиковыми расширителями арок и вентиляционными «жабрами» на капоте. В общей сложности было выпущено 950 Лотусов. Все — седаны, в отличие от базового Опеля или Воксхолла, которые предлагались и в виде универсала.
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Благодаря рядной «шестёрке» объёмом 3,6 литра с двумя турбинами мощностью 382 лошадиные силы Lotus мог на равных соперничать с большинством суперкаров того времени: «сотню» набирал за 5,4 секунды, максимальная скорость составляла 285 км/ч. Всё это венчает агрессивнейшее оперение с пластиковыми расширителями арок и вентиляционными «жабрами» на капоте. В общей сложности было выпущено 950 Лотусов. Все — седаны, в отличие от базового Опеля или Воксхолла, которые предлагались и в виде универсала. 
© Motor.ru
Эту несправедливость мечтал устранить англичанин Дэвид Браун — патриот марки Vauxhall, в разное время владевший тремя супер-седанами Lotus Carlton. Для этого он приобрёл гнилой Lotus и ухоженный универсал Vauxhall Carlton со скромным двухлитровым мотором. Всю начинку от Лотуса он аккуратно переставил в универсал: и турбомотор, и шеститступенчатую ручную коробку передач Getrag, и кожаный салон со спортивными креслами. И, конечно же, весь кузовной обвес и размеченный до 300 км/ч спидометр. К этому он добавил усиленные полуоси и тормоза AP Racing увеличенного размера. Два года назад машина продавалась.
12/30
Эту несправедливость мечтал устранить англичанин Дэвид Браун — патриот марки Vauxhall, в разное время владевший тремя супер-седанами Lotus Carlton. Для этого он приобрёл гнилой Lotus и ухоженный универсал Vauxhall Carlton со скромным двухлитровым мотором. Всю начинку от Лотуса он аккуратно переставил в универсал: и турбомотор, и шеститступенчатую ручную коробку передач Getrag, и кожаный салон со спортивными креслами. И, конечно же, весь кузовной обвес и размеченный до 300 км/ч спидометр. К этому он добавил усиленные полуоси и тормоза AP Racing увеличенного размера. Два года назад машина продавалась. 
© Motor.ru
Lancia 8.32 SW. Легендарная итальянская марка Lancia после поглощения концерном Fiat довольно долго держалась бодрячком. И даже в восьмидесятые, выпустив полноразмерную модель Thema, сильно унифицированную с Fiat Croma и Saab 9000, создала её эксклюзивный вариант с восьмицилиндровым двигателем. Мотор V8 2.9 был разработан фирмой Ferrari на основе агрегата семейства Dino от суперкара Ferrari 308 GTB. «Восьмёрка» развивала 215 лошадиных сил и «крутилась» до 7500 оборотов в минуту. V8 агрегатировали исключительно с пятиступенчатой «механикой». «Сотню» седан с мотором Ferrari набирал за 6,8 секунды, максимальная скорость составляла 240 километров в час. Интерьер был отделан ореховым деревом и нежнейшей кожей Poltrona Frau (либо алькантарой).
13/30
Lancia 8.32 SW. Легендарная итальянская марка Lancia после поглощения концерном Fiat довольно долго держалась бодрячком. И даже в восьмидесятые, выпустив полноразмерную модель Thema, сильно унифицированную с Fiat Croma и Saab 9000, создала её эксклюзивный вариант с восьмицилиндровым двигателем. Мотор V8 2.9 был разработан фирмой Ferrari на основе агрегата семейства Dino от суперкара Ferrari 308 GTB. «Восьмёрка» развивала 215 лошадиных сил и «крутилась» до 7500 оборотов в минуту. V8 агрегатировали исключительно с пятиступенчатой «механикой». «Сотню» седан с мотором Ferrari набирал за 6,8 секунды, максимальная скорость составляла 240 километров в час. Интерьер был отделан ореховым деревом и нежнейшей кожей Poltrona Frau (либо алькантарой). 
© Motor.ru
С 1988 по 1990 год было выпущено всего 2370 восьмицилиндровых седана... и один универсал. Автомобиль собрали на фирме Pininfarina в 1989 году специально по заказу патриарха империи FIAT — главного акционера и исполнительного директора Джанни Аньелли. Он пользовался уникальным универсалом вплоть до 1995 года.
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С 1988 по 1990 год было выпущено всего 2370 восьмицилиндровых седана... и один универсал. Автомобиль собрали на фирме Pininfarina в 1989 году специально по заказу патриарха империи FIAT — главного акционера и исполнительного директора Джанни Аньелли. Он пользовался уникальным универсалом вплоть до 1995 года. 
© Motor.ru

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После этого машина попала к другому влиятельному итальянцу, который пользовался ей до 2004 году. За все эти годы универсал намотал лишь 44 тысячи километров. В 2005 году машина была продана с аукциона Bonhams. Уникальный автомобиль фиатовского босса вдохновил несколько проектов по самостоятельной постройке универсалов — мы знаем о паре законченных проектов в Нидерландах и Японии.
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После этого машина попала к другому влиятельному итальянцу, который пользовался ей до 2004 году. За все эти годы универсал намотал лишь 44 тысячи километров. В 2005 году машина была продана с аукциона Bonhams. Уникальный автомобиль фиатовского босса вдохновил несколько проектов по самостоятельной постройке универсалов — мы знаем о паре законченных проектов в Нидерландах и Японии. 
© Motor.ru
Saab 9000 Aero Combi. Как известно, Saab 9000 создавался шведской компанией в рамках совместного проекта с концерном Fiat, и широко унифицирован по кузову c моделями-близнецами: Fiat Croma и Lancia Thema. Но вот универсалов шведы не делали — в отличие от итальянцев. Так что представленный на наших фотографиях автомобиль — в чистом виде единорог.
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Saab 9000 Aero Combi. Как известно, Saab 9000 создавался шведской компанией в рамках совместного проекта с концерном Fiat, и широко унифицирован по кузову c моделями-близнецами: Fiat Croma и Lancia Thema. Но вот универсалов шведы не делали — в отличие от итальянцев. Так что представленный на наших фотографиях автомобиль — в чистом виде единорог. 
© Motor.ru
Машина построена в 2015-м фирмой Autohaus Lafrentz GmbH из немецкого Киля. Она специализируется на продаже и обслуживании автомобилей Saab, а проект был приурочен к проведению Saab-фестиваля в Тролльхаттане. Мастера-жестянщики умело интегрировали с кузовом шведского лифтбека детали от итальянского универсала. Причём за основу взяли Saab 9000 Aero — флагманскую версию с самой мощной версией легендарного саабовского двигателя B234. Турбомотор 2.3 развивал до 225 лошадиных сил при давлении наддува 1,08 бар.
17/30
Машина построена в 2015-м фирмой Autohaus Lafrentz GmbH из немецкого Киля. Она специализируется на продаже и обслуживании автомобилей Saab, а проект был приурочен к проведению Saab-фестиваля в Тролльхаттане. Мастера-жестянщики умело интегрировали с кузовом шведского лифтбека детали от итальянского универсала. Причём за основу взяли Saab 9000 Aero — флагманскую версию с самой мощной версией легендарного саабовского двигателя B234. Турбомотор 2.3 развивал до 225 лошадиных сил при давлении наддува 1,08 бар. 
© Motor.ru
Mazda 6 MPS Wagon. Заряженный вариант Мазды 6 первого поколения, вышедший в 2006 году, не снискал культового статуса. И всё же это была адекватная альтернатива Импрезе WRX и Лансеру Evo — такая же мощная, но более просторная и более элегантная внешне. Турбомотор MZR 2.3 с непосредственным впрыском топлива развивал от 260 до 274 л.с. в зависимости от рынка. Все машины комплектовались шестиступенчатой механической коробкой передач и довольно замысловатой системой полного привода: с многодисковой муфтой подключения задних колёс, узлом отбора мощности с жидкостным охлаждением, и дифференциалом повышенного трения в приводе задних колёс. Mazda 6 была доступна с кузовами трёх разновидностей, но вот версия MPS выпускалась только с кузовом седан.
18/30
Mazda 6 MPS Wagon. Заряженный вариант Мазды 6 первого поколения, вышедший в 2006 году, не снискал культового статуса. И всё же это была адекватная альтернатива Импрезе WRX и Лансеру Evo — такая же мощная, но более просторная и более элегантная внешне. Турбомотор MZR 2.3 с непосредственным впрыском топлива развивал от 260 до 274 л.с. в зависимости от рынка. Все машины комплектовались шестиступенчатой механической коробкой передач и довольно замысловатой системой полного привода: с многодисковой муфтой подключения задних колёс, узлом отбора мощности с жидкостным охлаждением, и дифференциалом повышенного трения в приводе задних колёс. Mazda 6 была доступна с кузовами трёх разновидностей, но вот версия MPS выпускалась только с кузовом седан. 
© Motor.ru
И конечно же, нашёлся человек, который хотел быструю Мазду именно с кузовом «универсал». Американец Уильям Мэсси из Оклахомы приобрёл на страховом аукционе немного стукнутую турбо-«шестёрку» всего за восемьсот долларов, и собственными руками в гараже переставил все нужные компоненты на свой универсал. Легко сказать — работа была адски трудоёмкая: прежде чем установить в универсал новые агрегаты, ему пришлось вварить в него оригинальные полы. Ведь у версии MPS отличается весь низ кузова! О таких мелочах, как пайка одного бампера из двух, мы даже говорить не будем. После этого энтузиаст продолжил доработки, доведя мощность турбомотора до 396 лошадиных сил. А весной этого года продал машину за 15 тысяч долларов.
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И конечно же, нашёлся человек, который хотел быструю Мазду именно с кузовом «универсал». Американец Уильям Мэсси из Оклахомы приобрёл на страховом аукционе немного стукнутую турбо-«шестёрку» всего за восемьсот долларов, и собственными руками в гараже переставил все нужные компоненты на свой универсал. Легко сказать — работа была адски трудоёмкая: прежде чем установить в универсал новые агрегаты, ему пришлось вварить в него оригинальные полы. Ведь у версии MPS отличается весь низ кузова! О таких мелочах, как пайка одного бампера из двух, мы даже говорить не будем. После этого энтузиаст продолжил доработки, доведя мощность турбомотора до 396 лошадиных сил. А весной этого года продал машину за 15 тысяч долларов. 
© Motor.ru

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Ford Taurus SHO Boss Wagon. Во второй половине восьмидесятых и в девяностые переднеприводный Ford Taurus был главным хитом «голубого овала» на американском рынке: модель ежегодно продавалась сотнями тысяч. А нишу спортседана занимала модификация Taurus SHO. Двигатель V6 с четырехклапанными головками, спроектированный фирмой Yamaha на основе фордовского мотора Vulcan, развивал 220 сил и «крутился» до 7300 оборотов в минуту. Максимальная скорость составляла 225 км/ч. А в начале 90-х фордовцы собрали по заказу журналистов из издания Car & Driver аналогичный универсал.
20/30
Ford Taurus SHO Boss Wagon. Во второй половине восьмидесятых и в девяностые переднеприводный Ford Taurus был главным хитом «голубого овала» на американском рынке: модель ежегодно продавалась сотнями тысяч. А нишу спортседана занимала модификация Taurus SHO. Двигатель V6 с четырехклапанными головками, спроектированный фирмой Yamaha на основе фордовского мотора Vulcan, развивал 220 сил и «крутился» до 7300 оборотов в минуту. Максимальная скорость составляла 225 км/ч. А в начале 90-х фордовцы собрали по заказу журналистов из издания Car & Driver аналогичный универсал. 
© Motor.ru
От версии SHO он получил «начинку», внешность и интерьер, а вдобавок и серьёзно усиленный кузов. Инженеры опасались, что универсал будет вести себя чересчур расхлябанно, и добавили приварные пластины-усилители в колёсных арках, на полу и задних стойках. Подобные проекты проворачивали и люди со стороны. Хотя нас больше всего впечатлил вот этот Mercury Sable — близнец «Торуса», переоборудованный в SHO одним из фордовских инженеров.
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От версии SHO он получил «начинку», внешность и интерьер, а вдобавок и серьёзно усиленный кузов. Инженеры опасались, что универсал будет вести себя чересчур расхлябанно, и добавили приварные пластины-усилители в колёсных арках, на полу и задних стойках. Подобные проекты проворачивали и люди со стороны. Хотя нас больше всего впечатлил вот этот Mercury Sable — близнец «Торуса», переоборудованный в SHO одним из фордовских инженеров. 
© Motor.ru
Peugeot 405 Mi16 Break. Немецкая тюнинговая фирма Guttmann на рубеже восьмидесятых и девяностых предлагала собрать универсал Peugeot 405 на агрегатах от заряженного седана 405 Mi16. Пятидверка получала 160-сильный двигатель 1.9 модели XU9 с 16-клапанной головкой, доработанную подвеску, свой оригинальный обвес и более богато отделанный салон с креслами Recaro. Но сделали таких машин совсем немного: виной тому очень высокая цена переделок.
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Peugeot 405 Mi16 Break. Немецкая тюнинговая фирма Guttmann на рубеже восьмидесятых и девяностых предлагала собрать универсал Peugeot 405 на агрегатах от заряженного седана 405 Mi16. Пятидверка получала 160-сильный двигатель 1.9 модели XU9 с 16-клапанной головкой, доработанную подвеску, свой оригинальный обвес и более богато отделанный салон с креслами Recaro. Но сделали таких машин совсем немного: виной тому очень высокая цена переделок. 
© Motor.ru
BMW M5 Touring (E39). В начале 90-х марка BMW со своим cупер-универсалом M5 (Е34) была в числе пионеров этого класса машин. Великолепная атмосферная «шестёрка» 3.8 с многодроссельным впрыском мощностью выдавала 340 лошадиных сил, и со снятым ограничителем разгоняла «туринг» почти до 270 км/ч.
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BMW M5 Touring (E39). В начале 90-х марка BMW со своим cупер-универсалом M5 (Е34) была в числе пионеров этого класса машин. Великолепная атмосферная «шестёрка» 3.8 с многодроссельным впрыском мощностью выдавала 340 лошадиных сил, и со снятым ограничителем разгоняла «туринг» почти до 270 км/ч. 
© Motor.ru
А вот в следующем поколении «пятёрок» баварцы почему-то отказались от смелого эксперимента в виде M5 Touring. Хотя был построен даже опытный образец такой машины, который до сих пор хранится в запасника музея BMW. Так что свою «эмку-универсал» поклонникам марки приходилось создавать самим. Что было не так-то просто, учитывая дороговизну доноров и техническую сложность автомобилей серии E39.
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А вот в следующем поколении «пятёрок» баварцы почему-то отказались от смелого эксперимента в виде M5 Touring. Хотя был построен даже опытный образец такой машины, который до сих пор хранится в запасника музея BMW. Так что свою «эмку-универсал» поклонникам марки приходилось создавать самим. Что было не так-то просто, учитывая дороговизну доноров и техническую сложность автомобилей серии E39. 
© Motor.ru

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Как правило, за основу брали восьмицилиндровую версию 540i, в которую пересаживали «эмочный» двигатель V8 модели S62 — шедевральный "атмосферник" объёмом 5 литров и мощностью 400 лошадиных сил. «По науке» вместе с ним нужно позаимствовать шестиступенчатую механическую коробку передач и полный набор кузовного оперения.
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Как правило, за основу брали восьмицилиндровую версию 540i, в которую пересаживали «эмочный» двигатель V8 модели S62 — шедевральный "атмосферник" объёмом 5 литров и мощностью 400 лошадиных сил. «По науке» вместе с ним нужно позаимствовать шестиступенчатую механическую коробку передач и полный набор кузовного оперения. 
© Motor.ru
BMW M3 Touring (E46). В запасниках музея BMW стоит и прототип универсла M3 в кузове Е46. Правда, говорят, что о постановке модели на конвейер речи даже не шло: машину построили инженеры BMW M GmbH по собственной инициативе. А вот поставить M3 Touring на конвейер спободились только сейчас — почти двадцать лет спустя, в поколении G80.
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BMW M3 Touring (E46). В запасниках музея BMW стоит и прототип универсла M3 в кузове Е46. Правда, говорят, что о постановке модели на конвейер речи даже не шло: машину построили инженеры BMW M GmbH по собственной инициативе. А вот поставить M3 Touring на конвейер спободились только сейчас — почти двадцать лет спустя, в поколении G80. 
© Motor.ru
В результате по всему свету видимо-невидимо самосборных «сорок шестых» универсалов с начинкой от M3: на это работает массовость и сравнительная дешевизна «трёшек» вместе с относительной простотой их конструкции. Далеко не все они целиком повторяют «настоящий» M3, но иногда встречаются истинные шедевры! Есть подобная машина и на постсоветском пространстве — в Казахстане (именно эта красная машина изображена на заставочном фото).
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В результате по всему свету видимо-невидимо самосборных «сорок шестых» универсалов с начинкой от M3: на это работает массовость и сравнительная дешевизна «трёшек» вместе с относительной простотой их конструкции. Далеко не все они целиком повторяют «настоящий» M3, но иногда встречаются истинные шедевры! Есть подобная машина и на постсоветском пространстве — в Казахстане (именно эта красная машина изображена на заставочном фото). 
© Motor.ru
Dodge Charger Wagon. Сложно поверить, что Chrysler 300C и другие модели на платформе LX выпускаются уже без малого двадцать лет! Причём раньше среди них были даже универсалы — Dodge Magnum и Chrysler 300C. Правда, наиболее «заряженные» версии имели исключительно трёхобъёмный кузов. А заряд у заднеприводных Крайслеров и Доджей бывает ещё какой: тут тебе и атмосферники Hemi, и их компрессорные варианты мощностью до 717 сил...
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Dodge Charger Wagon. Сложно поверить, что Chrysler 300C и другие модели на платформе LX выпускаются уже без малого двадцать лет! Причём раньше среди них были даже универсалы — Dodge Magnum и Chrysler 300C. Правда, наиболее «заряженные» версии имели исключительно трёхобъёмный кузов. А заряд у заднеприводных Крайслеров и Доджей бывает ещё какой: тут тебе и атмосферники Hemi, и их компрессорные варианты мощностью до 717 сил... 
© Motor.ru
А вот американец Дэвид Ненно, ведущий на Ютьюбе канал с красноречивым названием Junkyard Dave, решил собрать полное комбо: то, чего быть не может даже в теории. А именно — новенький Dodge Charger Hellcat, но с кузовом универсал и полным приводом (который встречался на машинах этого семейства, но лишь со самыми скромными моторами V6). Для этого хозяин собственной автосвалки потратил несколько лет жизни, искромсав несколько доноров со страховых аукционов.
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А вот американец Дэвид Ненно, ведущий на Ютьюбе канал с красноречивым названием Junkyard Dave, решил собрать полное комбо: то, чего быть не может даже в теории. А именно — новенький Dodge Charger Hellcat, но с кузовом универсал и полным приводом (который встречался на машинах этого семейства, но лишь со самыми скромными моторами V6). Для этого хозяин собственной автосвалки потратил несколько лет жизни, искромсав несколько доноров со страховых аукционов. 
© Motor.ru

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Эффектный масл-седан Dodge Charger он превратил в универсал, вварив заднюю часть крыши от родственной модели Dodge Magnum, производство которой свернули ещё в 2008 году. Но это проще сказать, чем сделать: хотя сходство есть, в подгонке нуждался едва ли не каждый миллиметр. Чтобы сделать из своего творения Hellcat, Дейв воткнул под капот компрессорный V8 6.2 «Hellcat» мощностью 717 сил. Причём силовой агрегат он снял с Jeep Grand Cherokee Trackhawk, а не с близкородственных седанов или купе Dodge. Зачем? Чтобы был полный привод! Минувшим летом он наконец-то завершил свой проект. Посмотреть за многосерийной эпопеей можно на его канале.
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Эффектный масл-седан Dodge Charger он превратил в универсал, вварив заднюю часть крыши от родственной модели Dodge Magnum, производство которой свернули ещё в 2008 году. Но это проще сказать, чем сделать: хотя сходство есть, в подгонке нуждался едва ли не каждый миллиметр. Чтобы сделать из своего творения Hellcat, Дейв воткнул под капот компрессорный V8 6.2 «Hellcat» мощностью 717 сил. Причём силовой агрегат он снял с Jeep Grand Cherokee Trackhawk, а не с близкородственных седанов или купе Dodge. Зачем? Чтобы был полный привод! Минувшим летом он наконец-то завершил свой проект. Посмотреть за многосерийной эпопеей можно на его канале. 
© Motor.ru

    Понятие «спортивный универсал» уже давно не оксюморон. Почти у каждой RS-модели Audi есть вариант с кузовом универсал, не отстаёт и Mercedes-AMG. Бывают и варианты вне премиум-сегмента: например, Skoda Octavia RS, Ford Focus ST или Cupra Leon Sportstourer. Но что делать, если «заряженная» версия вашей любимой модели доступна только в виде седана или хэтчбека? Большинство автомобилистов, конечно смирится. Но только не герои нашей сегодняшней подборки. Они закатали рукава, и создали уникальные гибриды кузов обычного универсала плюс вся «начинка» от мощного седана. В некоторых случаях это потребовало работ шокирующего масштаба. Итак, давайте посмотрим на то, чего на свете нет и быть не может.

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