И конечно же, нашёлся человек, который хотел быструю Мазду именно с кузовом «универсал». Американец Уильям Мэсси из Оклахомы приобрёл на страховом аукционе немного стукнутую турбо-«шестёрку» всего за восемьсот долларов, и собственными руками в гараже переставил все нужные компоненты на свой универсал. Легко сказать — работа была адски трудоёмкая: прежде чем установить в универсал новые агрегаты, ему пришлось вварить в него оригинальные полы. Ведь у версии MPS отличается весь низ кузова! О таких мелочах, как пайка одного бампера из двух, мы даже говорить не будем. После этого энтузиаст продолжил доработки, доведя мощность турбомотора до 396 лошадиных сил. А весной этого года продал машину за 15 тысяч долларов.