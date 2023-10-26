Быстрые универсалы: как получить то, чего нет на свете
Понятие «спортивный универсал» уже давно не оксюморон. Почти у каждой RS-модели Audi есть вариант с кузовом универсал, не отстаёт и Mercedes-AMG. Бывают и варианты вне премиум-сегмента: например, Skoda Octavia RS, Ford Focus ST или Cupra Leon Sportstourer. Но что делать, если «заряженная» версия вашей любимой модели доступна только в виде седана или хэтчбека? Большинство автомобилистов, конечно смирится. Но только не герои нашей сегодняшней подборки. Они закатали рукава, и создали уникальные гибриды кузов обычного универсала плюс вся «начинка» от мощного седана. В некоторых случаях это потребовало работ шокирующего масштаба. Итак, давайте посмотрим на то, чего на свете нет и быть не может.
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