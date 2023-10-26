В Белоруссии будут собирать моторы для китайских автомобилей

«Да, непростая задача — произвести свой двигатель для легкового автомобиля и коробку передач, — цитирует Лукашенко агентство. — Но мы поставили перед собой задачу. У нас есть моторный завод — пусть производит, пусть шевелится. Мы же делаем коробки, двигатели для других автомобилей. Да, это более тонкая работа, но мы ее сделаем».

Президент РБ упомянул и Belgee — под этим брендом в Беларуси по лицензии производят китайские автомобили Geely. Пока это только кроссовер X50 (он же Coolray), но позже линейка пополнится седаном (Emgrand) и еще одним паркетником (Atlas Pro). Согласно планам, по итогам 2023 года завод «БелДжи», где собирают модели Belgee X50, дорестайлинговый Geely Coolray и Atlas Pro, произведет более 60 тысяч машин, что в два раза больше прошлогоднего показателя. А через несколько лет объемы выпуска достигнут отметки в 120 тысяч автомобилей в год.