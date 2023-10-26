Китайские марки заняли 63% рынка грузовиков в России

В сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.