Subaru обновила универсал Levorg Layback

На Japan Mobility Show в Токио состоялся публичный дебют обновленного универсала Subaru Levorg, сообщает Motor1.

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На выставке автопроизводитель представил универсал Levorg Layback с увеличенным дорожным просветом в комплектации Limited EX. Еще один представленный на выставке экземпляр оснащен фирменными аксессуарами.

Защитная отделка на кузове универсала окрашена в основной цвет машины, решетка радиатора получила глянцевую отделку, а в нижнюю часть бампера интегрированы дополнительные фонари. Также автомобиль оснащен хромированными патрубками выхлопной системы.

По желанию заказчика защитную пластиковую отделку можно окрасить в черный цвет. От стандартного Levorg версия Layback также отличается увеличенным дорожным просветом.