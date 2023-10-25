Omoda и Jaecoo анонсировали новые модели для российского рынка

Китайские автопроизводители Omoda и Jaecoo анонсировали несколько новых моделей, которые попадут на российский рынок. Об этом сообщает Quto.

Компания Omoda представила компактный кроссовер С3 и флагманский С7. Первый из них построен на базе Chery Tiggo 3x и станет самым компактным автомобилем Omoda. Кроме того, кроссовер выделяется уникальным дизайном. Модель С7, напротив, станет самым крупным автомобилем в линейке. Внешне кроссовер отличается безрамочной решёткой радиатора и характерным дизайном фар.

В свою очередь, Jaecoo анонсировали кроссовер J5. Внешне новая модель практически идентична уже известной в России J7, однако новинка гораздо меньше по размерам. Техническая составляющая Jaecoo J5 пока не раскрывается.

Отмечается, что дата релиза всех показанных автомобилей остаётся неизвестной даже для китайского рынка. Эксперты полагают, что появление новых кроссоверов в России ожидается не раньше 2024 года.