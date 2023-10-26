«Буханки» стали более зависимы от иностранных комплектующих

Новый УАЗ оказался менее локализованным по сравнению с прошлой версией модели. Об этом сообщил Минпромторг, специалисты которого подсчитали уровень локализации транспортных средств отечественного производства. Согласно официальным данным, в нынешнем году «Буханки» и «Головастики» получили за импортозамещение от 2035 до 2350 баллов. Результат оказался значительно хуже прошлогодних показателей.

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В 2022 году Министерство промышленности и торговли присудило ульяновским грузовикам от 3200 до 3500 баллов. Таким образом, нынешнее поколение автомобилей продемонстрировало результат практически в полтора раза хуже. Данное количество баллов не позволит государственным органам покупать транспортные средства УАЗа без специального разрешения, необходимое для покупки иномарок.

Низкий уровень локализации свидетельствует о том, что Ульяновский автозавод стал закупать больше зарубежных комплектующих, чем в прошлом году. Таким образом, отечественные «Буханки» неожиданно стали более зависимы от иностранных поставок.