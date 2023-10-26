Чиновников обязали асфальтировать дороги после жалоб граждан

Российские чиновники должны доказывать в суде отсутствие необходимости асфальтирования дорог. Накануне соответствующее разъяснение дал Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который рассматривал дело жителя Алапаевского района Свердловской области. Россиянин, будучи инвалидом второй группы, потребовал покрыть асфальтом улицу и тротуар протяженностью 230 и 140 метров. Мужчина пояснил, что ему трудно добираться до собственного дома из-за неудовлетворительного состояния дороги.

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Городская администрация не оказала содействие в ремонте дороги и тротуара. Чиновники сообщили, что на данном участке был проведен ямочный ремонт дорог с помощью гравия, поэтому об асфальтирование речи быть не может. Первоначально суды посчитали, что местному жителю не на что жаловаться, поскольку ремонт полотна завершен. Однако кассационный суд назвал позицию нижестоящих инстанций ошибочной.

Судья постановил, что житель не может передвигаться по камням и щебню на инвалидной коляске с малыми колёсами. Кроме того, передвижение пешком по такому покрытию в принципе затруднено. В результате дело направили на новое рассмотрение, в ходе которого судья принял решение, что при наличии жалоб со стороны граждан об отсутствии асфальта чиновники должны разобраться, почему полотна нет и доказать, что оно не нужно.