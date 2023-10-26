В Москве заметили необычный Geely Monjaro

В Москве был замечен автовоз с Geely Monjaro необычного дизайна. Фотографию нескольких кроссоверов, которые перевозили по Москве в районе Химок, прислал в редакцию один из читателей «Мотора». На снимке запечатлены Monjaro, которые отличаются внешне от модели, представленной у официальных российских дилеров. Дело в том, что это гибридная модификация Xingyue L — под этим названием кроссовер продается на китайском рынке. В Россию такие автомобили попадают по параллельному импорту.

© Motor.ru

Гибридный Xingyue L можно отличить от знакомого россиянам Monjaro по заглушкам на месте воздухозаборников в переднем бампере и иной радиаторной решетке с паттерном из прямоугольников в цвет. Отличается и логотип — он выполнен в белом цвете, что отсылает к электрифицированной сущности модели. В Китае такой автомобиль называется Geely Xingyue L Thor Hi-X, и он продается с весны 2022 года.

Мотор

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

AutoHome.com.cn

Geely

У Xingyue L Thor Hi-X гибридная установка, в состав которой входит ДВС — он выступает в роли генератора, обеспечивая энергией тяговый электромотор. А на скорости более 20 километров в час доступен параллельный режим: в нем бензиновый двигатель передает тягу на передние колеса. Вместе с электромотором они выдают 244 лошадиные силы. Общий запас хода достигает 1400 километров, а расход топлива на 100 километров не превышает четырех литров.

В Сети можно найти объявления о продаже Monjaro Hi-X — например, один из частников готов привезти такой автомобиль под заказ за 4,27 миллиона рублей. Стоит отметить, что на модели, которые не предназначены для российского рынка, не распространяется гарантия автопроизводителя. Кроме того, они не адаптированы для России — мультимедийная система не русифицирована, отсутствуют такие опции, как подогрев, и нет антикоррозийной обработки.