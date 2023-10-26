Renault представила доступный кроссовер размером с Sandero Stepway

Renault Kardian - новый "паркетник" для развивающихся рынков, в Европе его продавать не будут. Это странно, потому что ранее компания заявляла о глобальном статусе кроссовера. Предполагалось, что новинка будет по факту выведенной в отдельную модель Sandero Stepway, однако на деле оказалось не совсем так.

© Пресс-служба Renault

В Renault заявляют о новой модульной платформе, которую первым примерил Kardian. Если это не CMF-B, то, скорее всего, её модифицированная версия с аналогичным принципов универсальности: на ней можно строить от малых "паркетников, коим является "Кардиан", до больших пикапов.

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Длина Renault Kardian составляет 4119 мм при колёсной базе 2604 мм. Ширина и высота соответственно составляют 1773 и 1544 мм. Dacia Sandero Stepway имеет такое же межступичное расстояние, чуть короче из-за менее развитого обвеса - 4099 мм, ниже - 1535 мм, но при этом шире - 1848 мм. Объём багажного отделения у Kardian составляет 410 литров, у "Дачии" - 328 литров.

Пресс-служба Renault

По величине дорожного просвета опять выигрывает новинка - минимум 209 мм, у Sandero Stepway - 201 мм.

Про уникальность салона идти речи не может, потому что У - унификация. Ну и да, это ещё одно доказательство того, что новая платформа - переосмысление старой. Эта модернизация была необходима для расширения функционала: для "Кардиана" доступны системы камер кругового обзора и слежения за "мёртвыми" зонами, адаптивный круиз-контроль. У Renault Kardian приборка представлена 7-дюймовым дисплеем, мультимедийная система имеет 8-дюймовый тачскрин.

Пресс-служба Renault

В Бразилии, где дебютирует Renault Kardian, кроссовер будет доступен с турботройкой объёмом 1,0 литра мощностью 125 л.с. и 220 Нм. Двигатель может работать как на бензине, так и на этаноле. Коробка - только 6-ступенчатый "робот", преселективный. Привод - только передний.

Пресс-служба Renault