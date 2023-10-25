На Lada Vesta NG установили автоматическую коробку передач от Toyota

Российский автосервис установил на Lada Vesta NG автоматическую трансмиссию с гидротрансформатором от Toyota. Об этом сообщает Avtograd news.

Отмечается, что процесс установки может занять до 5 дней. Автосервис также показал видео с полученным результатом — одной из обновлённых Lada Vesta. При этом под капотом авто нет никаких признаков автоматической трансмиссии, зато в салоне автоматику выдаёт новая рукоятка КПП.

В автосервисе уточнили, что цена такого обновления достигает 120 тысяч рублей. Кроме того, сервис предоставляет на новую коробку передач гарантию на один год.