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На Lada Vesta NG установили автоматическую коробку передач от Toyota

Российский автосервис установил на Lada Vesta NG автоматическую трансмиссию с гидротрансформатором от Toyota. Об этом сообщает Avtograd news.

На Lada Vesta NG установили автоматическую коробку передач от Toyota
© РИА Новости

Отмечается, что процесс установки может занять до 5 дней. Автосервис также показал видео с полученным результатом — одной из обновлённых Lada Vesta. При этом под капотом авто нет никаких признаков автоматической трансмиссии, зато в салоне автоматику выдаёт новая рукоятка КПП.

В автосервисе уточнили, что цена такого обновления достигает 120 тысяч рублей. Кроме того, сервис предоставляет на новую коробку передач гарантию на один год.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором можно увидеть модификацию Lada Vesta с турбокомплектом и мощностью в 230 л.с.

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