В России в 2,7 раза выросло производство легковых машин

В сентябре в России выпущено 64,3 тысячи легковых автомобиля, это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. При этом, по отношению к августу их производство увеличилось на треть.

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За период с января по сентябрь в России собрали 358 тысяч легковых машин, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Выпуск грузовиков за этот период вырос на 14%. А в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года - почти вдвое. За первый осенний месяц с конвейера сошли 17,1 тысячи грузовых автомобилей, а за девять месяцев - 118 тысяч.

Производство автобусов массой более 5 т за месяц возросло на 7,2%, если сравнивать с сентябрем прошлого года, и составило 1,2 тысячи единиц. Всего их собрано 9,7 тысяч.

Рост объемов производства наблюдается не только в автомобильной промышленности, отмечают в Минпромторге. Положительная динамика в сентябре видна в производстве мебели, компьютеров, электрического оборудования.