Концерн Toyota Motor возобновил работу всех своих заводов в Японии

Автомобильный концерн Toyota Motor полностью возобновил сборку на всех своих заводах в Японии после сбоя из-за нехватки комплектующих.

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Как сообщила компания, утром в четверг вновь начал работать завод в префектуре Гифу. Другие остановленные заводы смогли восстановить сборку ранее на этой неделе.

16 октября на вспомогательном предприятии в префектуре Айти, где производят элементы подвески для Toyota, прогремел взрыв. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва расследуются.

Из-за этого было остановлено 13 сборочных линий на 8 заводах концерна. Это примерно половина всех производственных мощностей Toyota в Японии. На ликвидацию последствий взрыва ушло больше недели. Сотрудники Toyota были направлены на вспомогательное предприятие для помощи в восстановлении производства.