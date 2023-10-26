Автоэксперт Матягин: спрос на китайские авто в РФ снизится через 1—2 года

«Да, сейчас все кинулись покупать китайское. Мы это проходили лет десять назад. И десятилетние Haval сейчас стоят на стоянках и ржавеют. Я думаю, что также через год-два будет спад по закупкам китайской техники, потому что люди начинают разбираться и понимать, что запчастей нет, сервиса нормального нет, машины дорогие, обертка красивая, но качество не то», — предположил Владимир Матягин в беседе с «Ридусом».