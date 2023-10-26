Автоэксперт Матягин: спрос на китайские авто в РФ снизится через 1—2 года

Спрос на китайские автомобили в России упадет через один или два года, так как граждане начнут понимать, что запчастей и хороших сервисов для таких авто нет. Об этом заявил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин.
«Да, сейчас все кинулись покупать китайское. Мы это проходили лет десять назад. И десятилетние Haval сейчас стоят на стоянках и ржавеют. Я думаю, что также через год-два будет спад по закупкам китайской техники, потому что люди начинают разбираться и понимать, что запчастей нет, сервиса нормального нет, машины дорогие, обертка красивая, но качество не то», — предположил Владимир Матягин в беседе с «Ридусом».
По его словам, спрос также может снизиться из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, которая влияет на лизинговые платежи. Эксперт уверен, что перевозчики вскоре не смогут вытягивать расходы на аренду, так как стоимость их услуг не повышается.
Ранее глава Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU заявил, что россияне пересядут на китайские авто, как минимум, через пять лет. По его словам, сейчас для полноценной эксплуатации таких автомобилей не хватает запчастей.