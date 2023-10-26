Эксперты рассказали, как ДТП влияют на цену автомобилей

При продаже существует множество факторов, влияющих на цену автомобилей с пробегом. Один из главных факторов снижения цены - это аварийная история автомобиля. Эксперты "Автотеки" (проект Авито) провели исследование (есть в распоряжении "Российской газеты"), и выяснили, что в среднем цена на автомобиль с пробегом в России после ДТП падает на 7,6% или же 118 000 рублей, а средняя цена авто после дорожно-транспортного происшествия составляет 1 549 000.

"Участие автомобиля в ДТП - один из факторов в ценообразовании авто с пробегом. На общую динамику цен влияет также инфляция, возраст автомобиля, ликвидность модели и другие факторы. Подсчеты "Автотеки" об изменении цены после аварий помогут рассчитать более оптимальную стоимость продавцам, а покупателю - понять, какой автомобиль более привлекателен для приобретения", - отмечает руководитель развития бизнеса "Автотеки" Константин Болдырев.

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В рамках исследования рассматривалась статистика автомобилей с пробегом, размещенных на портале в 2023 году, в отчетах которых информация об авариях менялась минимум два раза за текущий год.

Самое высокое падение цен среди массового сегмента

Больше всего аварии отражаются на стоимости автомобилей японской марки Datsun - в среднем цена на этот бренд падает на 15,6% от средней стоимости автомобиля с пробегом (-65 000 рублей) и составляет после ДТП 416 000 рублей.

На второй строчке - ВАЗ (Lada), стоимость на который снижается на 12,3% (-66 000 рублей). Средняя цена таких автомобилей составила 539 000 рублей.

На третьем месте - автомобили марки Chevrolet, стоимость которых в среднем после аварии снижается на 11,6% (-97 000 рублей) и составляет в среднем 842 000 рублей.

Четвертую позицию занимает марка Geely, в среднем цена на автомобили падает на 10,8% (-81 000 рублей). Средняя стоимость автомобиля из Поднебесной, в отчете которого зафиксировано несколько ДТП, составит 747 000 рублей.

Замыкает топ-5 автомобилей по средней ценовой потере в стоимости размещения после ДТП Ford с показателем снижения стоимости 10,2% (-101 000 рублей) и средней ценой 990 000 рублей.

Лидеры по падению цен после ДТП в премиум сегменте

Первую строчку среди автомобилей премиум сегмента по падению цен после аварий занимает Volvo (-8,1%, -159 000 рублей), средняя цена на который достигает 1 937 000 рублей.

Второю строчку разделили Land Rover (-260 000 рублей), Audi (-172 000 рублей) и Infiniti (-157 000 рублей) со снижением цены по 7,6%. Средняя цена автомобилей составила 3 427 000 рублей, 2 272 000 рублей и 2 081 000 рублей соответственно.