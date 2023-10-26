Автоподборщик: на вторичном рынке не осталось нормальных машин

"С выбором машин сейчас большая проблема. И тут вопрос не в том, что их вывозят из регионов в столицу. Их тащат и из Москвы в Краснодар. Дело в том, что люди практически не продают автомобили, они в дефиците. Либо на машинах ездят, либо сдают в трейд-ин, а потом они уходят "перекупам" или своим. Хорошие автомобили до маркетплейсов не доезжают. Так что машин просто нет. Если раньше всех волновало, что модель не бита и не крашена, то сейчас никого не пугают машины, которые красили. Времена изменились", - отметил "РГ" Зайцев.