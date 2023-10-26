Профсоюз договорился с Ford о прекращении забастовки

Профсоюз работников автомобильной промышленности добился предварительного соглашения от Ford о завершении забастовки, которая началась 15 сентября.

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В случае окончательного решения, забастовка на заводах Ford завершится, но до этого автопроизводитель должен увеличить зарплату на 25 процентов в течение следующих четырех лет. При этом сразу после подписания договора зарплаты рабочих должны вырасти 11 процентов. Президент профсоюза, Шон Файн, назвал предварительное соглашение «историческим».

Как пишет SPEEDME.RU, предварительный контракт с Ford рассчитан до 2027 года и включает в себя компенсационный пакет для членов UAW. В рамках 25-процентного увеличения зарплаты предусмотрены стартовые зарплаты, которые увеличатся на 68 процентов, тогда как максимальная зарплата повысится на 33 процента.