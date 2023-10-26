Honda отзовет около 177 тыс. автомобилей Civic

Honda готовится к отзыву 176 410 автомобилей Civic, выпущенных в период между 2021 и 2023 годами на территории Соединенных Штатов Америки.

Эта мера обусловлена дефектом в конструкции рулевой рейки, из-за которого возможно чрезмерное поворачивание передних колес. Это может привести к повреждению как шин, так и нижних рычагов подвески. Производитель впервые узнал о проблеме в июле этого года благодаря сообщению от поставщика, предупредившего о возможном браке в производстве рулевых реек. После расследования в сентябре Honda пришла к выводу, что эта проблема может создать угрозу безопасности.

Проблема заключается в том, что рулевые рейки были изготовлены некорректно, что позволяет передним колесам поворачиваться слишком сильно, что, в свою очередь, может привести к повреждению шин или нижних рычагов подвески, пишет ресурс Тарантас Ньюс. Если шина будет повреждена, это может привести к ее взрыву и увеличить риск ДТП. Если же, анпример, на Civic установлены противоскользящие цепи и они повредят наконечник рулевой тяги, это может негативно сказаться на управляемости автомобиля, увеличивая тем самым вероятность аварии.