В Headhunter рассказали, какие зарплаты предлагают в автосфере

В октябре на интернет-сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru представлено более 48 тыс. вакансий для специалистов в сфере автобизнеса. Из них более 17.6 тыс. вакансий в сфере технического обслуживания, более 17.2 тыс. вакансий для специалистов в сфере розничной торговли автомобилями и 16.7 тыс. вакансий в розничной торговле автозапчастями и шинами.

Больше всего специалистов в автосфере требуется в Москве – на сервисе представлено более 6.1 тыс. открытых вакансий, Санкт-Петербурге – 3.2 тыс. вакансий и Московской области – более 2.8 тыс. вакансий.

Зарплатная вилка в 2 тыс. вакансиях начинается от 210 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий октября в сфере авто:

генеральный директор в лизинговой компании – от 500 тыс. рублей после вычета налогов

операционный директор (СОО) – от 200 тыс. рублей после вычета налогов

директор по продажам – от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей после вычета налогов

руководитель по развитию сервисной сети – от 300 тыс. рублей после вычета налогов

директор направления (автозапчасти) – от 300 тыс. рублей до вычета налогов

директор по развитию бизнеса – от 300 тыс. рублей после вычета налогов

менеджер по выкупу автомобилей – от 250 тыс. рублей после вычета налогов

технический директор (автобизнес) – от 250 тыс. рублей до вычета налогов.