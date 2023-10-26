В Headhunter рассказали, какие зарплаты предлагают в автосфере

В hh.ru рассказали, какие зарплаты предлагают в автосфере
В октябре на интернет-сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru представлено более 48 тыс. вакансий для специалистов в сфере автобизнеса. Из них более 17.6 тыс. вакансий в сфере технического обслуживания, более 17.2 тыс. вакансий для специалистов в сфере розничной торговли автомобилями и 16.7 тыс. вакансий в розничной торговле автозапчастями и шинами.
Больше всего специалистов в автосфере требуется в Москве – на сервисе представлено более 6.1 тыс. открытых вакансий, Санкт-Петербурге – 3.2 тыс. вакансий и Московской области – более 2.8 тыс. вакансий.
Зарплатная вилка в 2 тыс. вакансиях начинается от 210 тыс. рублей.
Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий октября в сфере авто:
- генеральный директор в лизинговой компании – от 500 тыс. рублей после вычета налогов
- операционный директор (СОО) – от 200 тыс. рублей после вычета налогов
- директор по продажам – от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей после вычета налогов
- руководитель по развитию сервисной сети – от 300 тыс. рублей после вычета налогов
- директор направления (автозапчасти) – от 300 тыс. рублей до вычета налогов
- директор по развитию бизнеса – от 300 тыс. рублей после вычета налогов
- менеджер по выкупу автомобилей – от 250 тыс. рублей после вычета налогов
- технический директор (автобизнес) – от 250 тыс. рублей до вычета налогов.
Конечно, для занятия таких топовых позиций требуются специалисты с определенным опытом, знаниями и навыками. Так, кандидату на должность операционного директора потребуется успешный опыт управления СТО, техническим центром не менее шести лет, знания в области грузового ремонта, технологий обслуживания, управления персоналом, а также способность строить и управлять бизнес-процессами.