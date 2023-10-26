У дилеров появилась самая дорогая Lada Vesta Cross

В автосалоны АвтоВАЗа начинает поступать Lada Vesta Cross в максимальном исполнении Techno в версии Black. Об этом сообщил один из тольяттинских продавцов на YouTube-канале «Новая Lada Тольятти», показав на видео внешность и салон флагмана. Стоимость он не назвал, но можно ориентироваться на цену Vesta Cross Techno без приставки Black: сейчас она составляет 1 817 900 рублей.

© НОВАЯ LADA ТОЛЬЯТТИ / YouTube

Vesta Cross NG в такой версии получила двухцветную окраску с черной крышей и черными корпусами зеркал заднего вида. Колесные диски тоже двухцветные, но в дорестайлинговом дизайне.

В салоне — черный потолок, 10,4-дюймовый экран-планшет мультимедийной системы Enjoy Vision Pro по центру и цифровая приборная панель. В оснащение включены парктроники и камера заднего вида, выводящая изображение на центральный дисплей.

Стоимость автомобиля не раскрывается. Судя по дате на прайс-листах на сайте Lada, цены переписали только сегодня: теперь самая простая Vesta Cross в исполнении Life стоит 1 642 900 рублей, в комплектации Enjoy — 1 705 900 рублей, а в топовой Techno — 1 817 900 рублей. Black-версии на сайте пока нет.