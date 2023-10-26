В «Яндекс Картах» появилась новая опция

В пресс-службе компании «Яндекс» сообщили о запуске высокодетализированной карты для водителей с разметкой дороги, парковочными местами и островками безопасности, передает РИА Новости.

Отмечается, что «Яндекс Карты» первыми в России разработали такую опцию. В сообщении говорится, что речь идет о карте нового поколения.

Также подчеркивается, что нововведения можно заметить и при подключении к CarPlay или Android Auto.

Такая разметка уже появилась на карте Москвы в пределах ТТК, на МКАД и крупных магистралях. Кроме того, размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Отмечается, что компании уже удалось оцифровать 6 тысяч километров дорог со 140 разными видами разметки.