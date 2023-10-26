Subaru показала купе Sport Mobility и макет летающего автомобиля

На выставке Japan Mobility Show компания Subaru показала концепт Sport Mobility. Электрическое купе отличается ярким дизайном, в котором мягкие изгибы сочетаются с острыми углами.

Хотя дизайн передней части получился на любителя, тёмная крыша в сочетании с чёрными стойками и тонированными стёклами создаёт ощущение цельного колпака. Внимание также привлекают большие колёса, контурные крылья и карбоновые элементы с необычной текстурой по нижнему периметру.

О технических характеристиках ничего не сообщается. Мы лишь знаем, что у Sport Mobility полный привод, а водитель сидит по центру. Также компания заявила, что концепт имеет «низкую посадку», а также «отличную обзорность», что обеспечивает «приятное и спокойное вождение».

Помимо купе, Subaru продемонстрировала летающий автомобиль с вертикальным взлётом и посадкой. Он оснащен шестью закрытыми лопастями, а также центральной частью, напоминающей автомобиль.