Озвучено число оформленных штрафов за пассажиров без ремней
Свыше 1 тыс. штрафов за непристегнутых пассажиров выписали автомобилистам в Москве с 21 сентября 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Именно с этого дня дорожные камеры работают по новому алгоритму. В общей сложности в городе функционируют 206 дорожных комплексов, умеющих распознавать передних пассажиров без ремней.
Сумма штрафа за непристегнутых пассажиров составляет 1000 руб. Это следует из ст. 12.6 КоАП России «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».
Данное наказание могут применять неограниченное количество раз за один день.
При этом в стране предусмотрена скидка в 50% для оплаты штрафа. Однако его можно оплатить с дисконтом в первые 20 дней после получения постановления.
Ранее «Интерфакс» сообщил, что столичный департамент транспорта начал тестировать камеры, которые в режиме реального времени могут выявлять нарушения при движении на самокатах.