Белоруссия и Россия начнут совместно исполнять штрафы за нарушение ПДД

Совфед одобрил закон о взаимном с Белоруссией признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Как сообщает газета «Известия», теперь наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД) теперь будут исполняться в обеих странах.

Соглашение о взаимном признании штрафов подписали еще 8 сентября 2022 года. Проект закона о ратификации соглашений в Госдуму внес президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года. Белоруссия уже ратифицировала этот закон.

Закон позволит ГИБДД РФ и ГАИ Белоруссии обмениваться информацией о нарушителях, направлять друг другу решения по административным делам. Решения выносят в случае фиксации нарушений на фото или видео в автоматическом режиме, а также средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.

Наказывать будут по нормам юрисдикции страны, где было совершено правонарушение, а взыскивать в валюте стороны, на территории которой исполняется наказание по официальному курсу ЦБ. Штраф при этом поступит в казну государства, в котором проживает нарушитель. Оспаривать решения придется по законам страны, в которой было совершено нарушение.