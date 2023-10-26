Белоруссия и Россия начнут совместно исполнять штрафы за нарушение ПДД
Совфед одобрил закон о взаимном с Белоруссией признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Как сообщает газета «Известия», теперь наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД) теперь будут исполняться в обеих странах.
Соглашение о взаимном признании штрафов подписали еще 8 сентября 2022 года. Проект закона о ратификации соглашений в Госдуму внес президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года. Белоруссия уже ратифицировала этот закон.
Закон позволит ГИБДД РФ и ГАИ Белоруссии обмениваться информацией о нарушителях, направлять друг другу решения по административным делам. Решения выносят в случае фиксации нарушений на фото или видео в автоматическом режиме, а также средствами фото-, киносъемки и видеозаписи.
Наказывать будут по нормам юрисдикции страны, где было совершено правонарушение, а взыскивать в валюте стороны, на территории которой исполняется наказание по официальному курсу ЦБ. Штраф при этом поступит в казну государства, в котором проживает нарушитель. Оспаривать решения придется по законам страны, в которой было совершено нарушение.
При этом из сферы сотрудничества исключили решения по деяниям, которые являются ненаказуемыми в соответствии с законодательством государства проживания лица. Например, в России не штрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч, тогда как в Белоруссии он в два раза ниже — 10 км/ч. Таким образом, за превышение скорости в Белоруссии на 11 км/ч в России наказывать не будут.