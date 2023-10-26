Петербургские депутаты призвали ужесточить ПДД для самокатчиков

Петербургские депутаты выступили с инициативой ужесточить требования к использованию электросамокатов, запретив движение на них по тротуарам, а также поездки несовершеннолетним и людям «в состоянии аффекта». Об этом говорится в принятом парламентариями обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсант».

Ранее правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, гироскутеры, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), их скорость ограничена до 25 км/ч. А масса электротранспорта, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна быть больше 35 кг. Приоритет при совместном движении был отдан пешеходам.

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На заседании парламента Санкт-Петербурга главой комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексеем Цивилевым был представлен проект обращения к главе правительства России. Петербургские парламентарии считают, что уже принятых мер недостаточно и нужно дальнейшее ужесточение ПДД для обеспечения безопасности.

В частности, депутаты предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах вне определенных для этого мест, а также запретить становиться на самокат людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, «аффекта» и «под воздействием ухудшающих реакции и внимание лекарственных препаратов».

При этом депутаты считают необходимым ограничить езду на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах по тротуарам, разрешив ее «только в границах специально оборудованных зон (площадок), на велодорожках и по улично-дорожной сети». Обращения поддержали 44 парламентария.

В свою очередь в сервисах, предоставляющих самокаты в аренду, предупредили о том, что запрет на передвижение на самокатах по тротуару «разрушит транспортную модель и повысит число ДТП», так как большая часть «негативных инцидентов с СИМ происходит на проезжей части»