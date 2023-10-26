«Заряженная» Lada Niva будет существенно отличаться от классической модели

Новый внедорожник Lada Niva Sport официально представят в 2024 году. Выпуском спортивной «Нивы» займутся специалисты придворного ателье АвтоВАЗа Lada Sport. Ожидается, что «заряженная» версия автомобиля получит иное оформление кузова, включая светодиодные противотуманки, расширенные колёсные арки, дополнительный воздухозаборник, а также новые грязевые шины. Кроме того, для внедорожника модифицируют тормоза и сиденья. При этом главным отличием Niva Sport от стандартного внедорожника станет новый двигатель.

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По предварительным данным, спортивную «Ниву» оборудуют 1,8-литровым 16-клапанным двигателем, отдача которого составит 122 лошадиные силы. В частности, этот агрегат ранее анонсировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, существует версия, что Niva Sport получит 114-сильный «атмосферник» объёмом 1,6 литра. Аналогичный агрегат приводит в движение Lada Granta Sport.

В любом случае мотор получит продольную компоновку, необходимую для установки в «Ниву». Таким образом, место запасного колеса под капотом займёт ремкомплект. Премьера спортивного внедорожника состоится в 2024 году. Выпуск Lada Niva Sport позволит компании нарастить объёмы производства до 5200 машин ежегодно. При этом 2200 экземпляров в году придётся на семейство Lada Granta Sport.