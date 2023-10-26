Lexus берет на вооружение стратегию Tesla

Lexus рассматривает возможность повторить успех Tesla и создать собственную сеть зарядных станций с целью стимулировать спрос на свои электромобили на внутреннем рынке.

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Компания Lexus, принадлежащая Toyota, пока не спешит внедрять электромобили, частично из-за нежелания японских потребителей отказываться от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В Японии электрические автомобили не популярны настолько быстро, как в остальном мире, в частности из-за недостатка зарядной инфраструктуры, пишет 32cars.ru.

Исполнительный директор Lexus подчеркнул, что по-прежнему сложно найти зарядные станции в Японии, и внедрение новых станций, вероятно, будет положительно встречено потребителями. Поэтому компания в данный момент активно изучает и работает над программой внедрения зарядных станций Lexus.