Lexus берет на вооружение стратегию Tesla

Lexus взяла на вооружение стратегию Tesla
Lexus рассматривает возможность повторить успех Tesla и создать собственную сеть зарядных станций с целью стимулировать спрос на свои электромобили на внутреннем рынке.
Компания Lexus, принадлежащая Toyota, пока не спешит внедрять электромобили, частично из-за нежелания японских потребителей отказываться от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В Японии электрические автомобили не популярны настолько быстро, как в остальном мире, в частности из-за недостатка зарядной инфраструктуры, пишет 32cars.ru.
Исполнительный директор Lexus подчеркнул, что по-прежнему сложно найти зарядные станции в Японии, и внедрение новых станций, вероятно, будет положительно встречено потребителями. Поэтому компания в данный момент активно изучает и работает над программой внедрения зарядных станций Lexus.
Ватанабэ верит, что Япония может стать площадкой для испытания идей, которые впоследствии могут быть расширены на другие рынки. Если Lexus сможет завоевать японских клиентов, то, возможно, удастся привлечь и потребителей в других частях мира, где процесс перехода к электромобилям идет более активно.