Бумажка не поможет: инспекторам разрешили открывать автомобильные номера

Во Владивостоке сотрудникам организации «Цифровое Приморье» официально разрешили убирать предметы, которые скрывают госномера автомобилей. Как сообщает «Вести: Приморье», работники будут срывать тряпки и бумажки с номеров, чтобы паркрайт мог зафиксировать их и выписать штраф за неоплаченную парковку.

Журналисты отправились в рейд с сотрудниками и выяснили, что сокрытием номеров занимаются больше половины автомобилистов. Коммерческий директор «Цифрового Приморья» Павел Васильев отметил, что раскрытие номеров будет осуществляться почти в «онлайн режиме» — люди будут выходить на место и снимать бумажки с тряпочками, а следом за ними будет ехать паркрайт. Вторую фиксацию госномеров будут проводить спустя 15 минут после второй.

Процесс раскрытия номеров снимают на камеру, чтобы избежать претензий от автомобилистов. Предметы с них не выкидываются, а оставляются под дворником или же вешаются за номер. Зачастую водители используют для этого медицинские маски, визитные карточки, перчатки и бумажки, а некоторые даже клеят прокладки и игральные карты.