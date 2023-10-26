Chery устроила закрытую презентацию новых кроссоверов для РФ

В 2024 году на российский рынок выйдет несколько новинок: субкомпактный "паркетник" Omoda C3, флагманский Omoda C7, а также Jaecoo J5. Автомобили показали журналистам на секретной презентации, на которой фотографировать было категорически запрещено.

© Пресс-служба Omoda

Тем не менее представитель сайта "Китайские автомобили", который побывал на презентации, рассказал некоторые подробности о будущих новинках.

Главная интрига - Omoda C7. По размерам "он заметно больше" Omoda C5, в плане с дизайном с C5 новинка имеет не так много общего. В профиль авто похоже на BYD Tang, оптика в один ярус, решётка радиатора безрамочная и напомнила обозревателю модели Changan семейства Uni, фонари - во всю крышку багажника.

Макет салона автомобиля стоял рядом, было разрешено ознакомиться с ним лишь тактильно: материалы приятные на ощупь, по исполнению ничего похожего у Chery нет. Одна из "фишек" - экран мультимедиа в двух вариантах, который "Китайские автомобили" описывают так: "В первом случае его можно двигать вдоль передней панели от водителя к пассажиру, во втором - он будет поворачиваться влево или вправо, но "ездить" уже не сможет". До конвейера может добраться лишь один из вариантов, который больше "зайдёт" целевой аудитории.

Дебют Omoda C7 на китайской рынке состоится в 2024 году.

В будущем в линейке Omoda появится C3, которую показали лишь на скетчах. Всё потому, что дизайн ещё не утверждён. В качестве базы прочат Tiggo 3x новой генерации. Сроков выхода не называют.

Третья новинка - Jaecoo J5.

"По виду очень напоминает J7, только в слегка уменьшенном формате. Дизайн экстерьера и интерьера тут будут практически такими же, как у старшей модели", - пишет сайт.