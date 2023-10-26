Honda Prelude возвращается в виде электрического купе

Все ждали, что Honda покажет на Japan Mobility Show преемника легендарного суперкара NSX, но она решила всех удивить, представив Prelude Concept. Компания описала прототип как «почти серийный автомобиль».

В то время как предыдущие поколения Prelude имели довольно компактные размеры, новый концепт стал значительно больше, хотя это неудивительно, учитывая, сколько времени прошло и как выросли автомобили за последние годы.

Если смотреть спереди, можно подумать, что вы смотрите на новый Toyota, что-то из семейства Crown. А всё из-за острых фар, объединённых световой полосой. Нижняя часть бампера выполнена в черном цвете, а по центру воздухозаборника разместился небольшой вертикальный элемент, окрашенный в синий цвет.

Боковой профиль немного больше соответствует названию Prelude. Видны маленькие боковые зеркала, окрашенные в черный цвет, а также дверные ручки и угловатые боковые панели.

Honda также оснастила концепт набором глянцевых черных колес и синими тормозными суппортамиь. Линия крыши быстро сужается к задней части, что выглядит как нечто среднее между Porsche 911 и Hyundai Ioniq 6. В задней части доминирует светодиодная полоса во всю ширину, черный спойлер и глянцевый черный бампер.