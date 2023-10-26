Jetour показала новый кроссовер, который может добраться до России

Полноценную презентацию паркетника проведут на родине позже в этом году. Ожидается, что пятидверку предложат с гибридной установкой на базе полуторалитрового турбомотора.

Китайский бренд Jetour, принадлежащий компании Chery, анонсировал новую линейку под названием Shanhai: в нее войдут электрифицированные модели. Одновременно показан первенец этой серии – паркетник Jetour Shanhai L6. Любопытно, что еще в сентябре в базе минпрома КНР появились снимки и характеристики более крупного кроссовера Shanhai L9, который сделан из знакомого и россиянам Jetour X90 Plus. Но, как мы видим, для дебюта нового семейства марка выбрала другой кросс.

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Shanhai L6 «вырос» из концепта Jetour X-2, представленного в апреле на Шанхайском автосалоне (шоу-кар отщелкали фотографы издания Autohome). Ну а прототип, в свою очередь, в профиль совпадает с Jetour Dashing (он тоже доступен в РФ, а в Китае это Dasheng), так что, возможно, последний кроссовер является родственником «эл-шестого».

Концепт Jetour X-2

От концепта конвейерная модель отличается оформлением передней части: у Jetour Shanhai L6 иной передний бампер и заглушка на том месте, где была радиаторная решетка. «Изломанные» фары оставили, ну а такие зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей есть и у Jetour Dashing. Интерьер новинки еще не рассекречен.

Габариты «шестерки» пока не названы. Длина Dashing равна 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм.

Концепт Jetour X-2

Китайские профильные медиа пишут, что Shanhai L6 будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида, в состав установки которого войдут бензиновая турбочетверка 1.5 и электромотор. Других подробностей на данный момент нет. Кстати, на родине у Jetour Dashing тоже имеется версия PHEV: такое исполнение оснащается как раз 1.5T (156 л.с.) и 170-сильным электромотором, совокупная мощность – 326 л.с. Гибридный Dashing укомплектован батареей емкостью 19,27 кВт*ч, только на электротяге он может проехать 80 км по циклу WLTC. В общем, как будут разводить гибриды Jetour – пока непонятно.