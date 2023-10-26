Без РФ и Китая: Renault Group раскрыла план развития до 2027 года

Renault Group раскрыла план развития за пределами Европы до 2027 года, анонсированы восемь новинок, в том числе на платформе CMA компании Volvo — Renault получила к ней доступ через партнёрство с китайским холдингом Geely.

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Европа — главный рынок для Renault Group в целом (в неё входят марки Alpine, Dacia и Mobilize) и материнской марки Renault, в частности, но у Renault (как марки) с середины прошлого века были и остаются сильные позиции на внешних рынках. В 2022 году продажи марки Renault за пределами Европы, по данным самой компании, составили 634 124 автомобиля, притом что в том же году Renault спешно свернула работу в России на фоне известных геополитических событий, а из Китая французская марка ушла ещё в 2020 году на фоне удручающе слабых продаж.

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Сегодня главные внешние рынки для марки Renault — это Бразилия, Турция, Индия, Южная Корея и Колумбия, в укрепление позиций здесь и в ряде других развивающихся стран Renault Group намерена инвестировать 3 млрд евро и представить восемь новых моделей в течение ближайших четырёх лет. Цель — удвоить к 2027 году чистую выручку на единицу продукции, цели по продажам благоразумно не обозначены.

Renault Kardian

Одна новинка уже рассекречена — это субкомпактный кроссовер Renault Kardian для Латинской Америки и Африки, ему мы посвятили отдельную заметку. В основе Kardian лежит некая «новая модульная платформа», у которой пока нет собственного имени, известно только, что она ляжет в основу новых компактных и субкомпактных моделей с «углеводородными» и гибридными силовыми установками.

Особняком стоят новинки Renault для Южной Кореи — здесь французская марка обещает престижные модели классов D и E, в основу которых ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная компанией Volvo Cars ещё в прошлом десятилетии. Volvo Cars, напомним, сегодня входит в состав китайского холдинга Geely, с которым Renault Group с недавних пор тесно сотрудничает — минувшим летом Renault Group и Geely запустили гигантское глобальное моторное СП. Слово Compact в привязке к платформе CMA не должно смущать, холдинг Geely приспособил её для достаточно крупных моделей — например, для новейшего кроссовера Lynk & Co 08. Новинки Renault для Южной Кореи будут гибридными, в том числе полноприводными, первая модель дебютирует в следующем году.

К слову, Renault Group и Volvo Group (выпускает коммерческие автомобили и не связана с Geely) тоже теперь сотрудничают: ранее в октябре было анонсировано СП для выпуска высокотехнологичных электрических фургонов.

Но вернёмся к собственной новой платформе Renault для развивающихся рынков: это, по сути, замена хорошо известной в РФ «тележки» Global Access, она же в прошлом В0. Скорее всего, новая платформа — это упрощённая версия европейской «тележки» CMF-B, но напрямую об этом не говорится. Главное отличие новой платформы от уходящей Global Access — возможность интеграции современных систем активной безопасности и готовность к разноуровневой гибридизации: обещаны как простейшие 48-вольтовые мягкие гибриды, так и более сложные, полноценные гибриды с силовыми агрегатами E-Tech, уже известными нам по европейским моделям Renault.

Renault Niagara

Полный привод у моделей Renault на новой глобальной платформе тоже будет гибридным, то есть задние колёса не будут механически связаны с двигателем и коробкой передач, их будет вращать электромотор. Такой полный привод заявлен для представленного сегодня концептуального пикапа Niagara, его серийная версия, скорее всего, придёт на смену бразильскому пикапу Renault Oroch, сделанному на базе «первого» Дастера. Несложно догадаться, что Renault Niagara — это прямой родственник европейского Dacia Duster следующего поколения и более крупного кроссовера Dacia Bigster, у них тоже будет гибридный полный привод.

Renault Niagara

Renault утверждает, что новая глобальная платформа рассчитана на автомобили с габаритной длиной от 4 до 5 м и колёсной базой от 2,6 до 3 м. Для этой платформы предусмотрены три варианта «заднего модуля», то есть задней подвески и опционального электромотора вместе с редуктором, приводными валами и прочей «амуницией». Будут ли на новой платформе полноценные электромобили, неизвестно — в пресс-релизе о них ничего не сказано.

В Европе Renault делает ставку именно на электромобили и отвечающее за них свежеобразованное подразделение Ampere, которое планируется превратить в отдельную компанию с целью проведения IPO и привлечения внешних инвестиций. Партнёры Renault по альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi тоже обещали вложить деньги в Ampere, но пока неясно, какую именно выгоду они от этого получат. В плане развития Renault за пределами Европы Nissan и Mitsubishi вообще не упомянуты.