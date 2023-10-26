Названы приметы, в которые верит большинство водителей в России

Многие россияне верят в различные автомобильные суеверия. Это показало исследование каршеринговой компании Ситидрайв и A2:Research, передает «Газета.ру».

Отмечается, что каждый третий водитель хранит в салоне своей машины разные религиозные атрибуты. Речь идет, в частности, об иконах и четках. Некоторые респонденты (19%) предпочитают украшать салон машины символами своих знаков зодиака, 15% — оставлять в автомобилях амулеты для защиты.

Доля тех, кто хранит в машине талисманы на удачу или атрибуты фен-шуя, составила 12%, на богатство — 7%. Также сообщается, что 5% россиян хранят в авто «другие обереги».

Как отмечается, доля тех, кто верит в возможность «зарядить» машину положительной энергией перед поездкой при помощи молитвы и разговоров с ней, оценивается в 30%.

Не верят в суеверия и не используют никакие амулеты 10% опрошенных россиян.