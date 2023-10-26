В Норвегии перестанут продавать топливные Volkswagen

Компания Volkswagen перестанет продавать в Норвегии машины с ДВС. Последний топливный Golf дилеры продадут к концу нынешнего года, а начиная со следующего местная линейка будет состоять из одних электромобилей. Сейчас это хэтчбек ID.3, кроссоверы ID.4 и ID.5, лифтбек ID.7 и вэн ID.Buzz, в том числе грузовой ID.Buzz Cargo.

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Норвежская компания Møller Mobility Group, которая является крупнейшим в стране импортером автомобилей Volkswagen, объявила о прекращении поставок легковушек с двигателями внутреннего сгорания. Последний Golf передадут клиенту в декабре, а начиная со следующего года местная линейка будет состоять из одних электромобилей. Комтранса это пока не коснётся. Хотя после введения полного запрета на продажу машин с ДВС в 2025-м всё может измениться и для него.

Решение вполне ожидаемое, поскольку Норвегия — страна с самой большой долей EV в структуре продаж новых автомобилей. Например, в сентябре электрокары заняли 87 процентов рынка, так что из 10 342 реализованных машин только 283 были оснащены бензиновыми либо дизельными двигателями. При этом глубина проникновения EV в Норвегии сильно зависит от местоположения: в Осло она составляет 30—40 процентов, а в самой северной фюльке — менее пяти.

Norwegian Electric Vehicle Association