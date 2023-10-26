В Honda представили концепт не требующего покраски авто

В японской компании Honda представили концепт нового дуэта —хетчбэка Sustaina-C и электроскутера Pocket Concept, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает InsideEVs.

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Концепт был показан на выставке Japan Mobility Show. Кузовные панели и детали авто и скутера сделаны из не требующих окраски композитов. В Honda объяснили, что 80 процентов выбросов углекислого газа при производстве машин связаны с покраской. Избегая покраски, Honda демонстрирует пример сокращения выбросов CO2.

InsideEVs отмечает, что Honda возвращает — как минимум, в форме концепта — «одну из своих величайших идей мобильности в эпоху электрификации». Sustaina-C и Pocket — современная интерпретация дуэта City и Motocompo, который продавался в Японии еще в 1980-х годах.

Но если City и сопровождавший его складной скутер питались бензином, то Sustaina-C и Pocket полностью работают на электричестве. Во имя экологичности Honda использовала для производства и автомобиля, и скутера акриловую смолу, которая перерабатывается и используется повторно.

Возможные технические характеристики Sustaina-C и Pocket неизвестны.