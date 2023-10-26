Обновленный кроссовер Cupra Formentor начал избавляться от маскировки

Посвежевший SUV испанского бренда пытается избавиться от влияния Seat. Дебют паркетника намечен на середину следующего года.

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Марка Cupra отделилась от Seat в 2018 году, первенцем нового бренда тогда же стал кроссовер Ateca, представлявший собой модернизированную версию того же паркетника от Сеата. Позже появилась ещё одна модель, её роль исполнил «переработанный» новый Leon. Непосредственно первой моделью исключительно Cupra оказался кроссовер Formentor, дебютировавший в начале марта 2020 года.

На фото: прототип обновлённого кроссовера Cupra Formentor

Несмотря на то, что именно этот автомобиль считается первой «100-процентной» моделью Cupra, влияние материнского бренда на дизайн всё же оказалось весьма ощутимым. Теперь модель приближается к плановому обновлению, разработка посвежевшей версии в разгаре: ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы фэйслифтингового Formentor в ходе дорожных испытаний.

Сейчас испанский производитель продолжает тестировать будущую новинку: свежей порцией снимков прототипа посвежевшего Cupra Formentor с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Как видно на фото, кроссовер начал сбрасывать камуфляж: к примеру, сейчас уже можно разглядеть светодиодную головную оптику, которую получит обновлённый кроссовер.

Фары посвежевшего Formentor имеют слегка изменённую форму и новую «начинку» с рисунком из трёх светящихся треугольников. Подобную светотехнику получил серийный паркетник Cupra Tavascan, который дебютировал в апреле текущего года. Остальные детали передней части пока скрыты за маскировкой, однако уже сейчас ясно, что кроссовер обзаведётся новой решёткой радиатора и другими воздухозаборниками, интегрированными в нижнюю часть переднего бампера.

В ходе фэйслифтинга корма SUV тоже получит свою долю обновок. Не исключено, что фонари по-прежнему будут соединяться полосой через всю ширину кормы, но им могут подкорректировать форму и рисунок. Ожидается, что у обновлённого Formentor будут динамические поворотники. В целом экстерьер модели должен отдалиться от «наследия» Seat; предполагается, что он отразит фирменный стиль Cupra.

Фотошпионам пока не удалось заглянуть в салон посвежевшего кроссовера, какой-либо официальной информации о том, какие изменения претерпит внутреннее убранство, на данный момент тоже нет. Предполагается, что интерьер Formentor будет обновлён в том числе за счёт новых декоративных элементов и других материалов для обивки, а список оборудования пополнят различные водительские ассистенты и системы безопасности.

Актуальный Cupra Formentor eHybrid