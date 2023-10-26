Крупные автоконцерны отказались разрабатывать дешевые электромобили
Крупные автоконцерны Honda и General Motors (GM) отказались от совместной разработки дешевых электромобилей. Компании пришли к обоюдному решению «после обширных исследований и анализа», — со ссылкой на источники сообщает Reuters.
GM решила замедлить запуск нескольких моделей электромобилей, чтобы сохранить прибыльность на фоне забастовок рабочих в США. За последний месяц расходы компании из-за протестов выросли до 200 миллионов долларов в неделю.
Компании договорились о совместной разработке серии дешевых электромобилей в апреле 2022 года. На создание машин, которые будут конкурировать с Tesla, планировали потратить пять миллиардов долларов. К 2027 году автоконцерны собирались выпускать миллионы доступных компактных кроссоверов.
«После изучения этого в течение года мы решили, что это будет сложно для бизнеса, поэтому на данный момент мы заканчиваем разработку доступного электромобиля», — заявил гендиректор Honda Тошихиро Мибе.
Протесты работников автопрома против General Motors, Ford Motor и Stellantis начались в США 15 сентября. Члены профсоюза выступают за повышение зарплаты, пересмотр тарифной сетки, восстановление медицинских льгот для пенсионеров, увеличение оплачиваемых отпусков и расширение права для сокращенных рабочих.По оценке банка Goldman Sachs, еженедельный ущерб от прекращения работы автоконцернов может составить 0,05-0,1 процента ВВП.