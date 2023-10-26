Китайский седан BYD Seal получил пять звезд в краш-тесте ANCAP

Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) протестировала популярный седан BYD Seal. Как сообщает CarNewsChina, он получил пять звезд во время программы краш-тестов.

BYD Seal поступил в продажу в Австралии 17 октября — он должен составить конкуренцию Tesla Model 3. Модель начального уровня стоит 31,5 тысячи долларов, что почти на 7,6 тысяч долларов меньше, чем электромобиль от компании Илона Маска.

Модель китайской компании стала вторым автомобилем, которая получила оценку по новым критериям 2023 года — первой стал BMW iX3. BYD Seal удалось набрать полные баллы за защиту водителей и детей-пассажиров в тесте на боковой удар и за защиту водителя при боковом столкновении со столбом. Всего в сегменте защиты взрослых пассажиров он набрал 89%.

Защита детей в целом была оценена как хорошая, однако из-за отсутствия креплений ISOFIX, крепления верхнего ремня и функции отключения подушки безопасности переднего пассажира машина не удостоилась высшего балла. В этом сегменте защищенность составляет 87%.