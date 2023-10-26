Stellantis покупает долю в китайском стартапе Leapmotor

Корпорация Stellantis вслед за концерном Volkswagen начала инвестировать в лучшие китайские электромобильные стартапы, чтобы сохранить влияние на китайском рынке. Stellantis, кроме того, будет контролировать экспансию Leapmotor на внешние рынки: анонсировано совместно предприятие Leapmotor International, которым будет управлять назначенный Stellantis гендиректор.

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Помнится, год назад глава Stellantis Карлос Таварес требовал от властей Евросоюза защитить рынок от нашествия китайских автомобилей, но европейские бюрократы, как известно, работают очень медленно, тогда как молодые китайские компании, наоборот, — очень быстро. В общем, Таварес решил воспользоваться древним, но по-прежнему рабочим методом «если не можешь победить — возглавь», и теперь сама корпорация Stellantis будет продвигать за пределами Китая автомобили китайской компании Leapmotor.

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Leapmotor считается одним из самых успешных и перспективных китайских стартапов, его основал в 2015 году инженер-электронщик Чжу Цзянмин. Первая модель Leapmotor была запущена в производство в 2019 году, сейчас в гамме всего четыре модели, все они изначально были электрическими, у пользующихся наибольшим спросом кроссовера С11 и седана С01 есть также plug-in гибридные версии, где бензиновый ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. За первые три квартала этого года Leapmotor, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала в Китае 88 827 автомобилей (+1,4% по сравнению с АППГ).

К сильным сторонам Leapmotor относятся хороший баланс цена/качество продукции, собственное производство микроэлектроники (в том числе процессоров) и высокие темпы технической эволюции: в июле этого года китайская компания представила уже третье поколение собственной модульной платформы Leap 3.0, а уже к 2025 году будет готово четвёртое. На презентации платформы Leap 3.0 сразу было сказано, что платформа продаётся, её покупателем чуть было не стал концерн Volkswagen, но Stellantis сделал более выгодное, комплексное предложение Leapmotor по совместному развитию бизнеса — сегодня свежеиспечённые партнёры официально объявили о сделке. Volkswagen, к слову, в июле объявил о покупке 4,99% акций в китайском стартапе Xpeng и будет делать не его платформе собственные электромобили для китайского рынка.

Карлос Таварес и Чжу Цзянмин

Сотрудничество между Stellantis и Leapmotor куда более обширное и перспективное, чем сотрудничество между Volkswagen и Xpeng. Stellantis инвестирует в Leapmotor 1,5 млрд евро, станет владельцем 21% акций китайской компании и получит два места в её совете директоров. Stellantis воспользуется технологиями Leapmotor для развития своего бизнеса в Китае, но пока не сказано как именно. Также Stellantis возьмёт на себя продвижение автомобилей Leapmotor за пределами Китая в рамках нового совместно предприятия Leapmotor International, контрольный пакет (51%) акций которого будет принадлежать Stellantis, гендиректора тоже будет назначать Stellantis. У Leapmotor International будут эксклюзивные права на экспорт, продажи и производство моделей Leapmotor за пределами так называемого большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань).

Добавим, что собственные бренды Stellantis в Китае терпят бедствие, несмотря на огромные инвестиции в прошлом десятилетие и создание эксклюзивных модельных рядов для этого рынка. Продажи Peugeot в Китае в январе-сентябре этого года составили 27 372 шт. (-31,1%), Citroen — 21 446 шт. (-49,7%), DS — 434 шт. (-65,1%). Китайская госкорпорация Dongfeng, которая была и пока остаётся главным партнёром Stellantis в Китае, также стремительно теряет долю рынка: продажи автомобилей под маркой Dongfeng за первые три квартала этого года рухнули на 51,4% до 159 213 шт., чем отчасти объясняется анонсированный на этой неделе массовый выход новых моделей Dongfeng на российский рынок — невостребованную в Китае продукцию надо куда-то девать.