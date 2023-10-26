Новый Renault Duster будет доступен в электрофицированном исполнении

Компания Dacia представит новый кроссовер Duster 29 ноября 2023 года в Португалии. По данным издания Motors Actu, румынские инженеры предложат для автомобиля сразу три варианта двигателей. Топовая версия станет самым мощным Duster в истории модели. Кроме того, известно, что кроссовер получит более брутальный экстерьер, а также переработанный салон. Стоимость нового поколения «Дастер» компания раскроет ближе к официальному дебюту машины.

© Dacia

Новый Dacia Duster построили на модульной платформе CMF-B. Базовая версия кроссовера получит литровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил. Промежуточный вариант автомобиля оснастят гибридной системой, работающей на базе 1,2-литрового бензинового двигателя, отдача которого составит 140 лошадиных сил. Электрифицированная установка придет на смену дизельным двигателям.

Топовый кроссовер, который станет самым мощным в истории модели, оборудуют 170-сильным турбомотором объемом 1,3 литра. Внешне новый Duster будет отличаться брутальным оформлением кузова, угловатыми колесными арками, а также рельефным капотом и радиаторной решеткой, выполненной в новом фирменном стиле бренда. Премьера нового поколения кроссовера состоится 29 ноября 2023 года.