Автозавод «Москвич» начал проводить экскурсии для всех желающих

Автомобильный завод «Москвич» присоединился к проекту «Открой Моспром», начав проводить экскурсии для всех желающих.

Первая экскурсия на завод прошла 20 октября. Пресс-служба компании отмечает, что участники мероприятия увидели, как собирают «Москвичи», а также познакомились с историей предприятия.

Записаться на экскурсию можно на сайте «Открой Моспром». Правда сделать это не так просто: мероприятия проводятся не часто, а количество мест ограничено — всего 15 человек.

Wroom.ru

Места на первую экскурсию закончились через пять минут после открытия записи. Следующее мероприятие запланировано на 17 ноября, однако, как выяснил сайт Wroom.ru, свободных мест на эту дату уже не осталось.