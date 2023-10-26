Назван новый собственник российского завода Volvo

Завод в Калужской области, на котором до 2022 года производились грузовики Volvo, купит группа компаний "Промышленные инвестиции", близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров о сделке.

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По его словам, стороной в сделке с покупкой завода Volvo выступит АО "Автомобильное моторное общество" (АМО), которое было создано недавно. В числе партнеров оно рассматривает автозавод "Урал" и также допускает в будущем привлечение партнера из азиатской страны.

"Компания инвестирует в возобновление производства на территории площадки в Калуге и обеспечит уровень локализации выпускаемой продукции на таком уровне, чтобы он соответствовал требованиям действующего законодательства", - сообщил источник агентства.

По его словам, производство на заводе в Калужской области планируется перезапустить в ближайшее время, коллектив предприятия будет переведен в структуру АМО. Сама АМО в настоящее время вливается в периметр группы "Промышленные инвестиции".

О том, что Дмитрий Стрежнев стал фактическим хозяином завода грузовиков Volvo в Калуге, ранее сообщал Telegram-канал "Русский автомобиль".