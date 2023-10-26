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Чиновников обязали доказывать, что дорогам не нужен асфальт

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции дал важное разъяснение по поводу реагирования властей на просьбы граждан улучшить дорогу, передает «Российская газета».

Чиновников обязали доказывать, что дорогам не нужен асфальт
© globallookpress.com

В суде разбирали дело жителя Алапаевского района Свердловской области, который потребовал покрыть асфальтом улицу протяженностью 230 метров и тротуар протяженностью 140 метров.

Мужчина является инвалидом II группы, и из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия подъезд к его дому затруднен.

По словам чиновников, реакции на просьбы жителя региона не последовало из-за того, что в районе был выполнен ямочный ремонт дорог, в частности, отсыпана гравием эта улица. Изначально не предполагалось покрывать улицу асфальтом.

По мнению нижестоящих судов, ситуация соответствовала нормам, однако кассационный суд обозначил противоположную позицию по данному вопросу.

«Суды вопрос о пригодности дороги без асфальтового покрытия для движения по ней транспортных средств либо передвижения на коляске или пешком в ходе судебного разбирательства, по доводам гражданина, не разрешали», - говорится в сообщении.

Так, теперь именно чиновники должны доказывать, что асфальтировать дорогу необходимости нет. Они обязаны отчитываться при наличии жалоб со стороны граждан, говорится в материале.

Также подчеркивается, что дело направили на новое рассмотрение.

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