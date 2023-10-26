Чиновников обязали доказывать, что дорогам не нужен асфальт

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции дал важное разъяснение по поводу реагирования властей на просьбы граждан улучшить дорогу, передает «Российская газета».

В суде разбирали дело жителя Алапаевского района Свердловской области, который потребовал покрыть асфальтом улицу протяженностью 230 метров и тротуар протяженностью 140 метров.

Мужчина является инвалидом II группы, и из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия подъезд к его дому затруднен.

По словам чиновников, реакции на просьбы жителя региона не последовало из-за того, что в районе был выполнен ямочный ремонт дорог, в частности, отсыпана гравием эта улица. Изначально не предполагалось покрывать улицу асфальтом.

По мнению нижестоящих судов, ситуация соответствовала нормам, однако кассационный суд обозначил противоположную позицию по данному вопросу.

«Суды вопрос о пригодности дороги без асфальтового покрытия для движения по ней транспортных средств либо передвижения на коляске или пешком в ходе судебного разбирательства, по доводам гражданина, не разрешали», - говорится в сообщении.

Так, теперь именно чиновники должны доказывать, что асфальтировать дорогу необходимости нет. Они обязаны отчитываться при наличии жалоб со стороны граждан, говорится в материале.