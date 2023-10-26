Итальянская марка Alfa Romeo может вернуться в сегмент хэтчбеков. Как сообщает AutoEvolution, компания заинтересована в новом хэтчбеке, который станет преемником Giulietta — модели, снятой с производства в 2021 году. На это намекнул глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато, который заявил, что марка вполне может заработать на автомобиле такого класса. Пока же нишу, опустевшую с уходом Giulietta, занимаем компактный кроссовер Tonale.

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Если проекту по разработке нового хэтчбека Alfa Romeo дадут зеленый свет, то он сможет составь конкуренцию BMW 1 серии, Audi A3 Sportback и Mercedes-Benz A-Class. Издание отмечает, что платформа для такой машины у компании есть — это архитектура STLA Medium концерна Stellantis, в который входит Alfa Romeo. Эта «тележка» уже легла в основу Peugeot e-3008, а в будущем она же будет использоваться для новой Lancia Delta и преемников Peugeot 308 и Opel Astra. STLA Medium позволяет оснастить автомобиль как полностью электрической установкой (диапазон мощности — 170-245 лошадиных сил), так и гибридной.

Хэтчбек — не единственный сегмент, который привлекает Alfa Romeo. Ранее главный дизайнер бренда допустил, что компания может вывести на рынок минивэн, построенный на «тележке» STLA Large. Если такой автомобиль и появится, то ему предстоит конкурировать с гибридным Lexus LM и электромобилем линейки ID марки Volkswagen. По слухам, минивэн Alfa Romeo будет ориентирован на рынок Китая, а продавать его в Европе компания не планирует.