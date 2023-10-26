Выпуск кроссоверов BAIC X7 стартовал в Калининграде

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей BAIC X7. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru». Подготовка к серийному выпуску новой модели началась в июне 2023 года.

«Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса», — отмечается в сообщении компании.

Выпуск автомобилей китайской марки BAIC на «Автоторе» стартовал в апреле 2023 года. В настоящее время на российском рынке представлено четыре модели этого бренда — седан, внедорожник и два кроссовера. К концу 2023 года число моделей BAIC, собираемых на «Автоторе», планируется довести до семи.