На автосалоне в Токио показали машины будущего

В Токио открылся первый за четыре последних года автосалон под названием Japan Mobility Show. Свои новинки на обозрение публики представили 475 компаний. Среди них - не только местные, но немецкие и даже китайские производители.

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Надо сказать, что ранее этот автосалон носил другое имя. Он назывался Токийским. И, кстати, входил в пятерку крупнейших автосалонов мира. Но время течет, и все меняется. На выставке, которая проходит на площадке Tokyo Big Sight под девизом "Future - Green - Dream", (грубый перевод - "Будущее - Зеленое - Мечта"), можно увидеть не только привычные для большинства посетителей машины, но и другие средства передвижения - от современных суперджетов и спортивных болидов до мотоциклов, велосипедов и самодвижущихся кресел, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

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Организаторы утверждают, что демонстрируемые на токийском автошоу экспонаты предоставят возможность посетителям заглянуть в будущее, вдохновят взрослых и детей помечтать об открытиях. Проектировщики современных средств передвижения в своей работе ориентировались на использование "зеленых технологий".

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Изюминкой Japan Mobility Show стали беспилотные такси, которые в скором времени должны стать полноценными участниками дорожного движения на японских островах и в других странах мира с развитой инфраструктурой. Разработки в этой области ведутся давно. Авторы проекта близки к его практической реализации.

Популярность у аудитории завоевало такси Cruise Origin, созданное японской корпорацией Honda совместно со специалистами компании General Motors. Салон такого автомобиля вмещает шесть человек. Рассадка рассчитана таким образом, что люди во время движения в машине находятся лицом друг к другу.

Это облегчает процесс общения между пассажирами, позволяет им использовать время в пути за приятной беседой. Бизнесменам также должна понравиться новинка. Теперь предприниматели смогут прямо в такси проводить неотложные совещания или срочные деловые встречи.

Внутри таких машин имеется шесть мониторов, на которые при необходимости можно вывести карту местности с маршрутом следования или развлекательный контент. Как заявил представитель компании Honda во время презентации, модель такси Cruise Origin будет введена в эксплуатацию в 2026 году.

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Еще одним трендом на выставке стали беспилотные микроавтомобили, которые, вероятно, обретут своих поклонников в странах с хорошими дорогами и мягким климатом. Жители таких государств смогут использовать эти кары в деревнях, чтобы добраться до такого места назначения, куда пешком попасть непросто.

Компания Toyota представила на автошоу небольшой грузовичок-конвертер IMV 0, который с помощью несложных манипуляций и автоматики можно превращать в магазин или бар на колесах. Можно не сомневаться, что в Токио и других мировых столицах такие машины будут пользоваться спросом. Неоднократно наблюдал, как в обеденное время к крупным офисным центрам приезжали фургончики с горячим кофе, ланч-боксами и закусками. К этим машинам всегда выстраивались длинные очереди из конторских служащих.

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Другой диковинкой токийской автомобильной выставки стали летающие машины. Некоторые из них по своим формам напоминают летающие тарелки, знакомые многим по фильмам про инопланетян.

Интерес аудитории привлекли концепт-кары, большая часть из которых по обыкновению так и останется на стадии проектов. Компания Toyota продемонстрировала внедорожник с открытым верхом на водородном двигателе. Она предлагает использовать свою разработку для передвижения по поверхности Луны.

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Но что представленные на Токийском автосалоне экспонаты могут дать российским потребителям? По мнению экспертов - ничего.

Как считает автоэскперт Игорь Моржаретто, Токийский автосалон всегда было самым футуристическим автосалоном. То, что на нем представлялось - это либо идеи очень далекого будущего, либо не для России. Для нас самый главный автосалон - московский.

По мнению главного редактора журнала "За Рулем" Максима Кадакова, никакой автосалон на рынок не влияет. Появятся машины по параллельному импорту - все будет хорошо. Никто к нам самостоятельно ввозить машины не будет. Новые поставлять не станут - это будет дорого. Прямых поставок нет. По параллельному импорту единичные модели будут завозить. Но на рынке это никак не отразится.

Во всяком случае, на российском. Поставки в Россию действительно мелочные и осуществляются по параллельному импорту. Это большие затраты и транспортные расходы.

Автосалоны, которые проводятся в других, скажем так, недружественных странах, к нам отношения не имеют. Ни машин, ни технологий от них мы не получим.