В РФ появились универсалы и фургоны Renault Express по цене 3,5 млн рублей

Дилеры начали поставлять в Россию по схеме параллельного импорта универсалы и фургоны Renault Express. Автомобили 2023 года выпуска предлагаются с дизельным мотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 75 лошадиных сил или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с механической коробкой передач.

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Модель Renault Express представляет собой модернизированную версию модели Renault Dokker. Длина модели равна 4394 мм, ширина — 2079 мм, высота — 1842 мм, а размер колесной базы достигает 2812 мм . По габаритам машина на 100 мм короче Lada Largus, но при этом шире его на 344 мм и выше на 214 мм.

Южный автомобиль