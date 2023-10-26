Полноприводный кроссовер Suzuki eVX стал ближе к конвейеру

По предварительным данным, серийный «зеленый» паркетник дебютирует через год. Первым рынком должна стать Индия, затем новинка появится и в других странах.

© Suzuki eVX

Мировая премьера концептуального электрокара Suzuki eVX состоялась в самом начале текущего года на индийской выставке Auto Expo, и тогда же компания объявила о том, что кроссовер перевоплотится в товарную глобальную модель. Так вот теперь прототип доработали, он стал ближе к конвейеру: обновленную версию представили в Токио на Japan Mobility Show, и там же впервые продемонстрировали интерьер.

Обновленный Suzuki eVX

Головная оптика eVX приняла более конкретные очертания, другими стали и задние фонари, а вместо камер установили обычные зеркала, хотя у серийного электрокросса корпуса наверняка будут больше. Также заменили задний бампер, плюс эмблемы марки перенесли выше (и спереди, и сзади). Габариты прежние: длина – 4300 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1600 мм. Размер колесной базы марка так и не раскрыла, в Suzuki лишь отметили, что она «длинная».

Обновленный Suzuki eVX

Обновленный Suzuki eVX

Интерьер же пока типичен для концептов, тут штурвал вместо привычного руля, необычная передняя панель с «опоясывающими» дефлекторами обдува и сенсорами, а между передними сиденьями расположена глянцевая «парящая» консоль. Между тем Suzuki уже приступила к испытаниям кросса, тестовый прототип ранее застукали шпионы. Судя по тем спайшотам, серийной модели оставят табло, но это будут отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, пусть и под одним стеклом (у концепта – единый гигантский дисплей).

Обновленный Suzuki eVX

Объявлено, что обновленный Suzuki eVX имеет полный привод: систему компания обозначила как EV4WD, но подробностями о начинке пока не поделилась (очевидно, у кросса два электромотора). Про батарею переделанного паркетника тоже ни слова, зато назван запас хода – 500 км. Для концепта, показанного в Индии, были заявлены аккумулятор емкостью 60 кВт*ч и дальнобойность в 550 км (разницу можно объяснить тем, что для самого первого шоу-кара запас хода измерен по индийскому стандарту).