Самый дешевый кроссовер Chery стал еще дешевле

Как следует из свежих прайс-листов на сайте марки, стоимость кроссовера сократилась несильно — всего на 50 тысяч рублей за счет увеличения прямой скидки. Корректировка цены в сторону понижения затронула только две начальные версии Tiggo 4 Pro — Action MT и Action, за счет чего стартовая цена модели опустилась до 2 119 900 рублей. Остальные комплектации сохраняют прежний размер скидки.

© Motor.ru

Самая доступная версия Tiggo 4 Pro — Action с пятиступенчатой механической коробкой передач — теперь оценивается не в 2 169 900, а в 2 119 900 рублей. Action с вариатором CVT9, подешевевшая на те же 50 тысяч, стоит от 2 219 900 рублей. Обе предлагаются с 113-сильным «атмосферником» объемом 1,5 литра; привод у кроссовера только передний.

Следующая комплектация Family с учетом дисконта по-прежнему стоит 2 399 900 рублей, за Travel с турбомотором на 147 сил просят 2 459 900 рублей, за Style — 2 519 900. Топовое исполнение Ultimate обойдется в 2 619 900 рублей.

Chery Tiggo 4 Pro — обновленная версия Tiggo 4, которая продается в России с сентября 2022 года. На тот момент он присутствовал на рынке Китая уже два года под индексом 5x. В базовый комплект оборудования в России включили два эйрбега, ESP, кондиционер, «теплый» пакет, а также круиз-контроль, камеру заднего вида и запуск двигателя «с кнопки».