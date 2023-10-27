Самый медленный автомобиль в мире испытали на Нюрбургринге

Самую маленькую и медленную машину в мире вывели на Нюрбургринг. Видео необычного заезда опубликовали на Youtube-канале Quadrant. Покорить знаменитую гоночную трассу в Нордшляйфе за рулем трехколесного автомобиля решил бывший участник Формулы-3 Макс Фьютрелл. Несмотря на невысокую скорость заезд получился крайне опасным, а сам автогонщик признался, что несколько раз едва не потерпел крушение на треке.

© © Quadrant / YouTube

Peel P50, разработанный в Великобритании в середине 1960-х, считается самым маленьким и дешевым автомобилем. Машина оборудована тремя миниатюрными колесами, одним сиденьем и двигателем мощностью три лошадиные силы.

Во время заезда на некоторых участках трассы Максу Фьютреллу приходилось ехать, как можно медленнее, поскольку конструкция трех колес автомобиля и двигателя, расположенного сбоку, негативно сказывались на устойчивости. На поворотах Peel P50 то и дело норовил перевернуться. Даже при езде по прямой крошечную машину раскачивало из стороны в сторону.

По итогам заезда автогонщик назвал автомобиль крайне опасным. У Peel P50 отсутствуют ремни и подушки безопасности, а рулевая колонка не складывается при ударе. Кроме того, микромобиль может загореться при любом серьезном столкновении.