Миасский автозавод станет партнером бывшего завода Volvo

Бывший завод грузовиков Volvo в Калуге планирует предложить партнерство автозаводу «Урал» из Миасса (Челябинская область). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша .

«На площадке бывшего завода «Вольво» побывали с Альбертом Каримовым , это новый собственник — Группа компаний «Промышленные инвестиции». Одним из его партнеров может стать АЗ «Урал», — написал Шапша в своем telegram-канале.

Он отметил, что ведутся переговоры и с другими потенциальными промышленными партнерами. Первые грузовики на калужской площадке будут выпущены уже в этом году. URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода «Урал». Ответ ожидается.