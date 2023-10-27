Миасский автозавод станет партнером бывшего завода Volvo
Бывший завод грузовиков Volvo в Калуге планирует предложить партнерство автозаводу «Урал» из Миасса (Челябинская область). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«На площадке бывшего завода «Вольво» побывали с Альбертом Каримовым, это новый собственник — Группа компаний «Промышленные инвестиции». Одним из его партнеров может стать АЗ «Урал», — написал Шапша в своем telegram-канале.
Он отметил, что ведутся переговоры и с другими потенциальными промышленными партнерами. Первые грузовики на калужской площадке будут выпущены уже в этом году. URA.RU направило запрос в пресс-службу автозавода «Урал». Ответ ожидается.